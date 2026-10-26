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«Юта» Михайлюка поступилася «Лейкерс» в матчі НБА: як зіграв українець

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Юта» Михайлюка поступилася «Лейкерс» в матчі НБА: як зіграв українець
Михайлюк провів на паркеті 14 хвилин, набрав 2 очки, зібрав 3 підбирання
фото: Getty Images

Регулярний чемпіонат НБА набирає обертів

Лідер збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк отримав ігровий час за «Юту» в грі з «Лейкерс», який його команда програла 123:132 в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк провів на паркеті 14 хвилин. За цей час він набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 3 підбирання при 3 фолах.

Центровий Артем Пустовий став найкращим у складі «Андорри» за рейтингом ефективності в матчі проти «Більбао»,  який команда українця програла 76:88.

Артем Пустовий відіграв 23 хвилини, набрав 14 очок (4/6 двоочкові, 6/7 штрафні), зібрав 7 підбирань, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах. РЕ +21.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: «Юта Джаз» Святослав Михайлюк НБА баскетбол

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