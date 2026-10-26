«Юта» Михайлюка поступилася «Лейкерс» в матчі НБА: як зіграв українець

Регулярний чемпіонат НБА набирає обертів

Лідер збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк отримав ігровий час за «Юту» в грі з «Лейкерс», який його команда програла 123:132 в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк провів на паркеті 14 хвилин. За цей час він набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 3 підбирання при 3 фолах.

Центровий Артем Пустовий став найкращим у складі «Андорри» за рейтингом ефективності в матчі проти «Більбао», який команда українця програла 76:88.

Артем Пустовий відіграв 23 хвилини, набрав 14 очок (4/6 двоочкові, 6/7 штрафні), зібрав 7 підбирань, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах. РЕ +21.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).