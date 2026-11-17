Колишній оборонець збірної Франції Левен Курзава оголосив про завершення виступів на професіональному рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Фланговий виконавець залишався без клубу з літа. Тоді він покинув індонезійський «Парсіб». Раніше Курзава не закріпився в португальській «Боавішті» та лондонському «Фулгемі».

«Колись треба було почати. Сьогодні треба вміти закінчувати. Після стількох років пристрасті, жертв, мрій та емоцій для мене настав момент перегорнути чудову сторінку свого життя. Футбол навчив мене всьому та дав мені дуже багато. Це набагато більше, ніж просто кар'єра, – ціле життя, присвячене улюбленій справі», – написав француз.

Курзава виховувався в структурі французького «Монако». За першу команду княжого клубу він дебютував у сезоні 2010/11. На початку кампанії 2015/16 оборонець приєднався до столичного Парі Сен-Жермен.

У лавах гранда Курзава провів дев'ять років. За цей час він завоював п'ять титулів Ліги 1, виграв по чотири Кубки Франції та Кубки ліги, п'ять разів тріумфував у Суперкубку Франції. У лавах збірної Франції оборонець зіграв 13 матчів (один гол).

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.