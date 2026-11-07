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Ілля Забарний забив за ПСЖ у матчі Ліги 1 проти «Труа» (відео)

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ілля Забарний забив за ПСЖ у матчі Ліги 1 проти «Труа» (відео)
Український футболіст відзначився уже другим голом за ПСЖ у сезоні
фото: Інстаграм Іллі Забарного

Український футболіст набрав непогану форму 

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відзначився голом за ПСЖ у матчі десятого туру Ліги 1 проти «Труа». Про це повідомляє «Главком».

Українець відзначився на 39-й хвилині зустрічі. Після розіграшу кутового парижани організували подачу до штрафного майданчика суперника. Сенні Меюлю виконав навіс, а Забарний вдало обрав позицію та, випередивши опонентів, головою спрямував м'яч у ворота. Цей епізод став першим забитим м'ячем у матчі, тож на перерву ПСЖ пішов з мінімальною перевагою. 

Цей забитий м'яч став для українського центрбека вже другим у поточному сезоні національної першості. Свій попередній гол за парижан він оформив 17 жовтня в поєдинку проти «Страсбура», коли його команда впевнено перемогла з рахунком 3:1. Загалом же цей м'яч став третім для Забарного від моменту його переходу до французького гранда.

Якщо ж говорити про загальну статистику, то в професійній кар'єрі футболіста це вже восьмий гол. Примітно, що за кількістю забитих м'ячів на клубному рівні після переїзду до Франції та виступів на найвищому рівні Забарний практично наздогнав свої показники в національній збірній України, у складі якої на рахунку захисника наразі три точні удари.

Нагадаємо, що колега Іллі Забарного по збірній Георгій Судаков відзначився голом та асистом за «Бенфіку» у матчі Ліги Європи.

Перший результативний момент за участю українця стався на 67-й хвилині. Георгій отримав можливість розігнати атаку та знайшов передачею у центрі поля Джанлуку Престіанні. Аргентинець просунувся вперед, обіграв суперників завдяки індивідуальним діям і відправив м'яч у ворота, подвоївши перевагу «Бенфіки».

Уже наприкінці зустрічі Судаков сам опинився в ролі автора гола. На 90-й хвилині українець отримав передачу від Енцо Барренчеа, увійшов до штрафного майданчика та з гострого кута переграв воротаря «Леха», пробивши в нижній кут.  

Теги: Ілля Забарний футбол ФК Парі Сен-Жермен Ліга 1

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