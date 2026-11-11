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Колишній асистент Гвардіоли замінив Фонсеку в «Ліоні»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній асистент Гвардіоли замінив Фонсеку в «Ліоні»
Карлос Вісенс (у центрі) перебрався до Франції
фото: ФК «Ліон»

«Ткачі» не відмовилися від піренейського вектора на тренерській лаві

Французький «Ліон» призначив Карлоса Вісенса керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанський фахівець замінив на посаді португальця Паулу Фонсеки. Той повернувся на батьківщину. Екстренер донецького «Шахтаря» очолив лісабонський «Спортінг».

Вісенс уклав із «ткачами» контракт до літа 2028 року. Заради роботи з «Ліоном» він покинув португальську «Брагу». На чолі «зброярів» іспанець працював із позаминулого літа й фінішував із ними на четвертій сходинці Прімейри за підсумками сезону 2025/26.

«Ліон» – другий самостійний досвід Вісенса на дорослому рівні. Раніше він працював асистентом головного тренера та главою молодіжного департаменту іспанського «Льосетенсе», а також асистентом і головним тренером юнацької команди англійського «Манчестер Сіті». У 2021-2025 роках іспанський фахівець був помічником Хосепа Гвардіоли в структурі «містян».

Ліон пішов на міжнародну паузу на п'ятій сходинці Ліги 1. «Ткачі» набрали 17 очок у десяти турах. Відставання від столичного «Парі Сен-Жермен», який іде першим – шість пунктів.

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.

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Теги: тренер ФК Олімпік (Ліон) Ліга 1 футбол Паулу Фонсека

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