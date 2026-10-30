Хакімі сенсаційним хет-триком виправив помилку Забарного в ПСЖ

«Парі Сен-Жермен» оформив вольову перемогу в Лізі 1

Оборонець Ілля Забарний взяв участь в четвертому поспіль поєдинку французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком».

Українець вийшов у старті столичного гранда на виїзний матч 9-го туру чемпіонату Франції проти «Гавра». На полі він провів усі 90 хвилин. Партнером Забарного в центрі оборони був Люка Ернандес.

ПСЖ несподівано пропустив першим. Гості проґавили випад нормандців правим флангом. Звідти пішов простріл на дальню стійку, яку й успішно замкнув Джош Маджа. Не встежив за форвардом саме Забарний.

Рятувати «Парі Сен-Жермен» взявся несподіваний герой. Правий оборонець Ашраф Хакімі перевернув перебіг подій ще до перерви. Спершу марокканець асистував перед воротами Міці Годтсу, а потім самотужки реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

На старті другого тайму Хакімі забив прямим ударом зі штрафного. Далі він віддав передачу на Сенні Маюлю, який обіграв воротаря і відправив м'яч у незахищені ворота. А на 69-й хвилині фланговий оборонець поставив масну крапку, замкнувши простріл Годтса з кількох метрів.

«Парі Сен-Жермен» закріпився в лідерах Ліги 1. Підопічні Луїса Енріке набрали 20 очок. «Гавр» залишився останнім у турнірній таблиці (два пункти).

Французька Ліга 1. Дев'ятий тур

«Гавр» – ПСЖ – 1:5

Голи: Маджа, 18 – Годтс, 26, Хакімі, 28, 55, 69, Маюлю, 62

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До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше Забарний потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції. Оборонець ПСЖ дав старт камбеку парижан у протистоянні зі Страсбуром. Його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.