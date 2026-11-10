Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Ніко Пас розцвів у Серії A
фото: EFE

Переможець Ліги чемпіонів готовий пожертвувати чемпіоном світу

Французький «Парі Сен-Жермен» розгляне обмін нападника Феррана Торреса на півзахисника італійського «Комо» Ніко Паса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.fr.

Іспанець лише влітку приєднався до ПСЖ. Однак, головний тренер парижан Луїс Енріке нібито розчарований виступами співвітчизника. Він очікував від Торреса більшої кількості голів і залученості до командної гри.

ПСЖ вивчає ідею обміну форварда на Паса. «Комо» також запропонують 60 млн євро додатково. Предметні перемовини між французьким грандом і «ларіані» наразі не розпочалися.

Торрес у нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах. До свого активу записав сім голів і один асист. Натомість Пас зіграв 14 поєдинків загалом, у яких оформив шість м'ячів і вісім результативних передач.

До слова, форвард «Комо» Анастасіос Дувікас визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Грек став головним героєм четвертого туру головного єврокубка. Він оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.

Читайте також:

Теги: ФК Парі Сен-Жермен Ферран Торрес Ліга 1 Серія А футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Афіняни» перед власними вболівальниками
«Вихід гладіаторів». Французькі фанати оригінально висміяли занепалий клуб
6 листопада, 11:58
Анастасіос Дувікас переміг у голосуванні
«Могильник» віцечемпіона Франції визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
6 листопада, 10:29
Анастасіос Дувікас зробив із оборони господарів посміховисько
«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів
5 листопада, 00:12
Український футболіст відзначився уже другим голом за ПСЖ у сезоні
Ілля Забарний забив за ПСЖ у матчі Ліги 1 проти «Труа» (відео)
7 листопада, 23:19
ПСЖ переписав історію Ліги чемпіонів
ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри
3 листопада, 22:56
Ілля Забарний перед початком поєдинку
Хакімі сенсаційним хет-триком виправив помилку Забарного в ПСЖ
30 жовтня, 21:59
Хвіча Кварацхелія надовго опинився в лазареті
Лідер ПСЖ вибув до кінця сезону через важку травму
21 жовтня, 15:26
«ПСЖ» виграв дві останні Ліги чемпіонів
Луїс Енріке продовжив контракт з «ПСЖ» до 2031 року
5 вересня, 14:36
Естеван не став основним на «Стемфорд Брідж»
«Парі Сен-Жермен» накинув оком на нападника збірної Бразилії – ЗМІ
27 жовтня, 15:46

Футбол

ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»
Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua