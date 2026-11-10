ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії

Переможець Ліги чемпіонів готовий пожертвувати чемпіоном світу

Французький «Парі Сен-Жермен» розгляне обмін нападника Феррана Торреса на півзахисника італійського «Комо» Ніко Паса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.fr.

Іспанець лише влітку приєднався до ПСЖ. Однак, головний тренер парижан Луїс Енріке нібито розчарований виступами співвітчизника. Він очікував від Торреса більшої кількості голів і залученості до командної гри.

ПСЖ вивчає ідею обміну форварда на Паса. «Комо» також запропонують 60 млн євро додатково. Предметні перемовини між французьким грандом і «ларіані» наразі не розпочалися.

Торрес у нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах. До свого активу записав сім голів і один асист. Натомість Пас зіграв 14 поєдинків загалом, у яких оформив шість м'ячів і вісім результативних передач.

До слова, форвард «Комо» Анастасіос Дувікас визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Грек став головним героєм четвертого туру головного єврокубка. Він оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.