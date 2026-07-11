Календар матчів Ліги 1 сезону 2026/27: коли відбудуться Le Classique та головні дербі Франції
Французька Ліга 1 оприлюднила календар нового сезону 2026/27. Дізнайтеся, коли стартує чемпіонат, відбудуться матчі ПСЖ – «Марсель» та інші ключові поєдинки
Французька Ліга 1 офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 34 тури, дев'ять місяців боротьби за чемпіонський титул, принципові дербі та протистояння грандів, які традиційно визначатимуть розподіл медалей і путівок до єврокубків.
Новий сезон стартує 21 серпня 2026 року та завершиться 29 травня 2027 року. Чемпіонат Франції проходитиме за участю 18 клубів, кожен із яких проведе по 34 матчі.
Перший тур одразу подарує кілька цікавих афіш. Чинний чемпіон ПСЖ розпочне сезон домашнім матчем проти «Ренна», «Марсель» відкриє чемпіонат поєдинком зі «Страсбургом», «Ліон» прийматиме «Брест», а «Лілль» на виїзді зіграє з «Анже». Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції, участь французьких клубів у єврокубках та інші організаційні обставини.
Особливу увагу вболівальників традиційно привертає Le Classique – протистояння ПСЖ і «Марселя», яке залишається головним матчем французького футболу. Не менш принциповими будуть Північне дербі між «Ліллем» і «Лансом», Лазурне дербі «Монако» – «Ніцци», а також поєдинки за участю «Ліона», який традиційно належить до претендентів на найвищі місця.
Ліга 1 залишається одним із найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: ПСЖ спробує захистити чемпіонський титул, «Марсель», «Монако», «Лілль», «Ліон» і «Ніцца» намагатимуться нав'язати боротьбу фавориту, а новачки елітного дивізіону прагнутимуть закріпитися серед найкращих. Для вболівальників це означає дев'ять місяців великого футболу, яскравих матчів і боротьби за найвищі місця до останнього туру.
Ліга 1 (Франція) – Розклад матчів сезону 2026/27
|Дата
|Господарі
|Рахунок матчу
|Гості
|Тур 1
|21.08.2026
|Марсель
|-:-
|Страсбург
|22.08.2026
|Ланс
|-:-
|Осер
|22.08.2026
|Ле-Ман
|-:-
|Брест
|22.08.2026
|Ніцца
|-:-
|Лор'ян
|22.08.2026
|Труа
|-:-
|ФК Париж
|22.08.2026
|Тулуза
|-:-
|Ліон
|23.08.2026
|Анже
|-:-
|Ліон
|23.08.2026
|Гавр
|-:-
|Монако
|23.08.2026
|ПСЖ
|-:-
|Ренн
|Тур 2
|28.08.2026
|Лілль
|-:-
|ПСЖ
|29.08.2026
|Страсбург
|-:-
|Ланс
|29.08.2026
|Брест
|-:-
|Тулуза
|29.08.2026
|Ліон
|-:-
|Гавр
|29.08.2026
|Лор'ян
|-:-
|Труа
|29.08.2026
|Осер
|-:-
|Анже
|30.08.2026
|ФК Париж
|-:-
|Ніцца
|30.08.2026
|Ренн
|-:-
|Ле-Ман
|30.08.2026
|Монако
|-:-
|Марсель
|Тур 3
|05.09.2026
|Анже
|-:-
|Ренн
|05.09.2026
|Гавр
|-:-
|Брест
|05.09.2026
|Ланс
|-:-
|Лор'ян
|05.09.2026
|Ліон
|-:-
|Осер
|05.09.2026
|Марсель
|-:-
|ФК Париж
|05.09.2026
|Ніцца
|-:-
|Ле-Ман
|05.09.2026
|ПСЖ
|-:-
|Монако
|05.09. 2026
|Труа
|-:-
|Страсбург
|05.09.2026
|Тулуза
|-:-
|Лілль
|Тур 4
|12.09.2026
|Брест
|-:-
|ПСЖ
|12.09.2026
|Гавр
|-:-
|Анже
|12.09.2026
|Ле-Ман
|-:-
|Ланс
|12.09.2026
|Лілль
|-:-
|Труа
|12.09.2026
|Лор'ян
|-:-
|Тулуза
|12.09.2026
|Осер
|-:-
|Ніцца
|12.09.2026
|Ренн
|-:-
|Марсель
|12.09.2026
|Страсбург
|-:-
|Монако
|12.09.2026
|ФК Париж
|-:-
|Ліон
|Тур 5
|19.09.2026
|Анже
|-:-
|Труа
|19.09.2026
|Ле-Ман
|-:-
|Лор'ян
|19.09.2026
|Ліон
|-:-
|Ренн
|19.09.2026
|Монако
|-:-
|Ланс
|19.09.2026
|Ніцца
|-:-
|Лілль
|19.09.2026
|Осер
|-:-
|Брест
|19.09.2026
|Тулуза
|-:-
|Гавр
|19.09.2026
|ФК Париж
|-:-
|Страсбург
|20.09.2026
|Марсель
|-:-
|ПСЖ
|Тур 6
|10.10.2026
|Брест
|-:-
|Анже
|10.10.2026
|Ланс
|-:-
|Ліон
|10.10.2026
|Лілль
|-:-
|Гавр
|10.10.2026
|Лор'ян
|-:-
|Париж
|10.10.2026
|Монако
|-:-
|Тулуза
|10.10.2026
|Ніцца
|-:-
|Страсбург
|10.10.2026
|ПСЖ
|-:-
|Ле-Ман
|10.10.2026
|Ренн
|-:-
|Осер
|10.10.2026
|Труа
|-:-
|Марсель
|Тур 7
|17.10.2026
|Анже
|-:-
|Марсель
|17.10.2026
|Гавр
|-:-
|Осер
|17.10.2026
|Ле-Ман
|-:-
|Тулуза
|17.10.2026
|Лілль
|-:-
|Брест
|17.10.2026
|Ліон
|-:-
|Ніцца
|17.10.2026
|Лор'ян
|-:-
|Монако
|17.10.2026
|Страсбург
|-:-
|ПСЖ
|17.10.2026
|Труа
|-:-
|Ланс
|17.10.2026
|ФК Париж
|-:-
|Ренн
|Тур 8
|24.10.2026
|Анже
|-:-
|Лор'ян
|24.10.2026
|Брест
|-:-
|Ніцца
|24.10.2026
|Ланс
|-:-
|ФК Париж
|24.10.2026
|Марсель
|-:-
|Гавр
|24.10.2026
|Монако
|-:-
|Лілль
|24.10.2026
|Осер
|-:-
|Ле-Ман
|24.10.2026
|Ренн
|-:-
|Страсбург
|24.10.2026
|Тулуза
|-:-
|Труа
|25.10.2026
|ПСЖ
|-:-
|Ліон
|Тур 9
|31.10.2026
|Гавр
|-:-
|ПСЖ
|31.10.2026
|Лілль
|-:-
|Ланс
|31.10.2026
|Ліон
|-:-
|Анже
|31.10.2026
|Лор'ян
|-:-
|Брест
|31.10.2026
|Марсель
|-:-
|Тулуза
|31.10.2026
|Ніцца
|-:-
|Ренн
|31.10.2026
|Страсбург
|-:-
|Осер
|31.10.2026
|Труа
|-:-
|Ле-Ман
|31.10.2026
|ФК Париж
|-:-
|Монако
|Тур 10
|07.11.2026
|Анже
|-:-
|Ніцца
|07.11.2026
|Брест
|-:-
|Ліон
|07.11.2026
|Гавр
|-:-
|Лор'ян
|07.11.2026
|Ле-Ман
|-:-
|Монако
|07.11.2026
|Осер
|-:-
|Париж
|07.11.2026
|ПСЖ
|-:-
|Труа
|07.11.2026
|Ренн
|-:-
|Лілль
|07.11.2026
|Тулуза
|-:-
|Страсбург
|07.11.2026
|Ланс
|-:-
|Марсель
|Тур 11
|21.11.2026
|Ланс
|-:-
|Тулуза
|21.11.2026
|Лілль
|-:-
|Ліон
|21.11.2026
|Лор'ян
|-:-
|Ренн
|21.11.2026
|Марсель
|-:-
|Ле-Ман
|21.11.2026
|Монако
|-:-
|Осер
|21.11.2026
|Ніцца
|-:-
|ПСЖ
|21.11.2026
|Страсбург
|-:-
|Брест
|21.11.2026
|Труа
|-:-
|Гавр
|21.11.2026
|ФК Париж
|-:-
|Анже
|Тур 12
|28.11.2026
|Анже
|-:-
|Ланс
|28.11.2026
|Брест
|-:-
|ФК Париж
|28.11.2026
|Гавр
|-:-
|Страсбург
|28.11.2026
|Ле-Ман
|-:-
|Лілль
|28.11.2026
|Ліон
|-:-
|Монако
|28.11.2026
|Ніцца
|-:-
|Труа
|28.11.2026
|Осер
|-:-
|Марсель
|28.11.2026
|ПСЖ
|-:-
|с Лор'ян
|28.11.2026
|Тулуза
|-:-
|Ренн
|Тур 13
|05.12.2026
|Ланс
|-:-
|Гавр
|05.12.2026
|Лілль
|-:-
|Осер
|05.12.2026
|Марсель
|-:-
|Ніцца
|05.12.2026
|Монако
|-:-
|Анже
|05.12.2026
|Ренн
|-:-
|Брест
|05.12.2026
|Страсбург
|-:-
|Лор'ян
|05.12.2026
|Труа
|-:-
|Ліон
|05.12.2026
|Тулуза
|-:-
|ПСЖ
|05.12.2026
|ФК Париж
|-:-
|Ле-Ман
|Тур 14
|12.12.2026
|Анже
|-:-
|Страсбург
|12.12.2026
|Брест
|-:-
|Труа
|12.12.2026
|Гавр
|-:-
|Ле-Ман
|12.12.2026
|Лор'ян
|-:-
|Лілль
|12.12.2026
|Ніцца
|-:-
|Ланс
|12.12.2026
|Осер
|-:-
|Тулуза
|12.12.2026
|ПСЖ
|-:-
|ФК Париж
|12.12.2026
|Ренн
|-:-
|Монако
|13.12.2026
|Ліон
|-:-
|Марсель
|Тур 15
|02.01.2027
|Брест
|-:-
|Марсель
|02.01.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Ліон
|02.01.2027
|Лілль
|-:-
|Страсбург
|02.01.2027
|Лор'ян
|-:-
|Осер
|02.01.2027
|Монако
|-:-
|Ніцца
|02.01.2027
|Труа
|-:-
|Ренн
|02.01.2027
|Тулуза
|-:-
|Анже
|02.01.2027
|ФК Париж
|-:-
|Гавр
|03.01.2027
|Ланс
|-:-
|ПСЖ
|Тур 16
|16.01.2027
|Анже ПСЖ
|-:-
|ПСЖ
|16.01.2027
|Ліон Лор'ян
|-:-
|Лор'ян
|16.01.2027
|Марсель Лілль
|-:-
|Лілль
|16.01.2027
|Монако Брест
|-:-
|Брест
|16.01.2027
|Ніцца Гавр
|-:-
|Гавр
|16.01.2027
|Осер Труа
|-:-
|Труа
|16.01.2027
|Ренн Ланс
|-:-
|Ланс
|16.01.2027
|Страсбург Ле-Ман
|-:-
|Ле-Ман
|16.01.2027
|ФК Париж Тулуза
|-:-
|Тулуза
|Тур 17
|23.01.2027
|Гавр Ренн
|-:-
|Ренн
|23.01.2027
|Ланс Брест
|-:-
|Брест
|23.01.2027
|Ле-Ман Анже
|-:-
|Анже
|23.01.2027
|Лілль ФК Париж
|-:-
|Париж
|23.01.2027
|Лор'ян Марсель
|-:-
|Марсель
|23.01.2027
|ПСЖ Осер
|-:-
|Осер
|23.01.2027
|Страсбург Ліон
|-:-
|Ліон
|23.01.2027
|Труа Монако
|-:-
|Монако
|23.01.2027
|Тулуза Ніцца
|-:-
|Ніцца
|Тур 18
|30.01.2027
|Анже
|-:-
|Гавр
|30.01.2027
|Брест
|-:-
|Страсбург
|30.01.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Ніцца
|30.01.2027
|Ліон
|-:-
|Лілль
|30.01.2027
|Марсель
|-:-
|Труа
|30.01.2027
|Монако
|-:-
|ПСЖ
|30.01.2027
|Ренн
|-:-
|Лор'ян
|30.01.2027
|Тулуза
|-:-
|Ланс
|30.01.2027
|ФК Париж
|-:-
|Осер
|Тур 19
|06.02.2027
|Гавр
|-:-
|Тулуза
|06.02.2027
|Ланс
|-:-
|Анже
|06.02.2027
|Лор'ян
|-:-
|Ле-Ман
|06.02.2027
|Ніцца
|-:-
|Брест
|06.02.2027
|Осер
|-:-
|Монако
|06.02.2027
|Ренн
|-:-
|Ліон
|06.02.2027
|Страсбург
|-:-
|ФК Париж
|06.02.2027
|Труа
|-:-
|Лілль
|07.02.2027
|ПСЖ
|-:-
|Марсель
|Тур 20
|13.02.2027
|Брест
|-:-
|Ренн
|13.02.2027
|Ле-Ман
|-:-
|ПСЖ
|13.02.2027
|Лілль
|-:-
|Ніцца
|13.02.2027
|Ліон
|-:-
|Ланс
|13.02.2027
|Лор'ян
|-:-
|Гавр
|13.02.2027
|Марсель
|-:-
|Анже
|13.02.2027
|Осер
|-:-
|Страсбург
|13.02.2027
|Тулуза
|-:-
|Монако
|13.02.2027
|ФК Париж
|-:-
|Труа
|Тур 21
|20.02.2027
|Анже
|-:-
|ФК Париж
|20.02.2027
|Гавр
|-:-
|Ліон
|20.02.2027
|Ланс
|-:-
|Труа
|20.02.2027
|Лілль
|-:-
|Лор'ян
|20.02.2027
|Монако
|-:-
|Ле-Ман
|20.02.2027
|Ніцца
|-:-
|Осер
|20.02.2027
|ПСЖ
|-:-
|Брест
|20.02.2027
|Ренн
|-:-
|Тулуза
|20.02.2027
|Страсбург
|-:-
|Марсель
|Тур 22
|27.02.2027
|Брест
|-:-
|Монако
|27.02.2027
|Ле-Ман
|-:-
|ФК Париж
|27.02.2027
|Ліон
|-:-
|Тулуза
|27.02.2027
|Лор'ян
|-:-
|Анже
|27.02.2027
|Марсель
|-:-
|Ренн
|27.02.2027
|Осер
|-:-
|Лілль
|27.02.2027
|Страсбург
|-:-
|Гавр
|27.02.2027
|Труа
|-:-
|Ніцца
|28.02.2027
|ПСЖ
|-:-
|Ланс
|Тур 23
|06.03.2027
|Анже
|-:-
|Осер
|06.03.2027
|Гавр
|-:-
|Ніцца
|06.03.2027
|Ланс
|-:-
|Страсбург
|06.03.2027
|Лілль
|-:-
|Марсель
|06.03.2027
|Монако
|-:-
|Ліон
|06.03.2027
|Ренн
|-:-
|ПСЖ
|06.03.2027
|Труа
|-:-
|Лор'ян
|06.03.2027
|Тулуза
|-:-
|Ле-Ман
|06.03.2027
|ФК Париж
|-:-
|Брест
|Тур 24
|13.03.2027
|Брест
|-:-
|Лілль
|13.03.2027
|Гавр
|-:-
|Ланс
|13.03.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Ренн
|13.03.2027
|Ліон
|-:-
|Труа
|13.03.2027
|Марсель
|-:-
|Монако
|13.03.2027
|Ніцца
|-:-
|Тулуза
|13.03.2027
|Осер
|-:-
|ПСЖ
|13.03.2027
|Страсбург
|-:-
|Анже
|13.03.2027
|ФК Париж
|-:-
|Лор'ян
|Тур 25
|20.03.2027
|Анже
|-:-
|Ле-Ман
|20.03.2027
|Ланс
|-:-
|Лілль
|20.03.2027
|Лор'ян
|-:-
|Ніцца
|20.03.2027
|Монако
|-:-
|Гавр
|20.03.2027
|ПСЖ
|-:-
|Страсбург
|20.03.2027
|Ренн
|-:-
|ФК Париж
|20.03.2027
|Труа
|-:-
|Осер
|20.03.2027
|Тулуза
|-:-
|Брест
|21.03.2027
|Марсель
|-:-
|Ліон
|Тур 26
|03.04.2027
|Анже
|-:-
|Монако
|03.04.2027
|Брест
|-:-
|Лор'ян
|03.04.2027
|Гавр
|-:-
|Труа
|03.04.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Марсель
|03.04.2027
|Лілль
|-:-
|Ренн
|03.04.2027
|Ніцца
|-:-
|Ліон
|03.04.2027
|Осер
|-:-
|Ланс
|03.04.2027
|Страсбург
|-:-
|Тулуза
|03.04.2027
|ФК Париж
|-:-
|ПСЖ
|Тур 27
|10.04.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Осер
|10.04.2027
|Лілль
|-:-
|Тулуза
|10.04.2027
|Ліон
|-:-
|Страсбург
|10.04.2027
|Лор'ян
|-:-
|Ланс
|10.04.2027
|Марсель
|-:-
|Брест
|10.04.2027
|Монако
|-:-
|Ренн
|10.04.2027
|Ніцца
|-:-
|ФК Париж
|10.04.2027
|ПСЖ
|-:-
|Гавр
|10.04.2027
|Труа
|-:-
|Анже
|Тур 28
|17.04.2027
|Анже
|-:-
|Ліон
|17.04.2027
|Брест
|-:-
|Ле-Ман
|17.04.2027
|Гавр
|-:-
|Марсель
|17.04.2027
|Ланс
|-:-
|Ніцца
|17.04.2027
|Монако
|-:-
|Страсбург
|17.04.2027
|Осер
|-:-
|Лор'ян
|17.04.2027
|ПСЖ
|-:-
|Лілль
|17.04.2027
|Ренн
|-:-
|Труа
|17.04.2027
|Тулуза
|-:-
|ФК Париж
|Тур 29
|24.04.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Гавр
|24.04.2027
|Лілль
|-:-
|Монако
|24.04.2027
|Ліон
|-:-
|Брест
|24.04.2027
|Лор'ян
|-:-
|ПСЖ
|24.04.2027
|Марсель
|-:-
|Осер
|24.04.2027
|Ніцца
|-:-
|Анже
|24.04.2027
|Страсбург
|-:-
|Ренн
|24.04.2027
|Труа
|-:-
|Тулуза
|24.04.2027
|ФК Париж
|-:-
|Ланс
|Тур 30
|01.05.2027
|Гавр
|-:-
|ФК Париж
|01.05.2027
|Ланс
|-:-
|Ле-Ман
|01.05.2027
|Монако
|-:-
|Лор'ян
|01.05.2027
|Осер
|-:-
|Ліон
|01.05.2027
|ПСЖ
|-:-
|Анже
|01.05.2027
|Ренн
|-:-
|Ніцца
|01.05.2027
|Страсбург
|-:-
|Лілль
|01.05.2027
|Труа
|-:-
|Брест
|01.05.2027
|Тулуза
|-:-
|Марсель
|Тур 31
|08.05.2027
|Анже
|-:-
|Тулуза
|08.05.2027
|Брест
|-:-
|Осер
|08.05.2027
|Ланс
|-:-
|Монако
|08.05.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Труа
|08.05.2027
|Лор'ян
|-:-
|Страсбург
|08.05.2027
|Ніцца
|-:-
|Марсель
|08.05.2027
|Ренн
|-:-
|Гавр
|08.05.2027
|ФК Париж
|-:-
|Лілль
|09.05.2027
|Ліон
|-:-
|ПСЖ
|Тур 32
|16.05.2027
|Брест
|-:-
|Гавр
|16.05.2027
|Лілль
|-:-
|Анже
|16.05.2027
|Ліон
|-:-
|Ле-Ман
|16.05.2027
|Марсель
|-:-
|Ланс
|16.05.2027
|Монако
|-:-
|ФК Париж
|16.05.2027
|Осер
|-:-
|Ренн
|16.05.2027
|ПСЖ
|-:-
|Ніцца
|16.05.2027
|Страсбург
|-:-
|Труа
|16.05.2027
|Тулуза
|-:-
|Лор'ян
|Тур 33
|22.05.2027
|Анже
|-:-
|Брест
|22.05.2027
|Гавр
|-:-
|Лілль
|22.05.2027
|Ланс
|-:-
|Ренн
|22.05.2027
|Ле-Ман
|-:-
|Страсбург
|22.05.2027
|Лор'ян
|-:-
|Ліон
|22.05.2027
|Ніцца
|-:-
|Монако
|22.05.2027
|Труа
|-:-
|ПСЖ
|22.05.2027
|Тулуза
|-:-
|Осер
|22.05.2027
|ФК Париж
|-:-
|Марсель
|Тур 34
|29.05.2027
|Брест
|-:-
|Ланс
|29.05.2027
|Лілль
|-:-
|Ле-Ман
|29.05.2027
|Ліон
|-:-
|ФК Париж
|29.05.2027
|Марсель
|-:-
|Лор'ян
|29.05.2027
|Монако
|-:-
|Труа
|29.05.2027
|Осер
|-:-
|Гавр
|29.05.2027
|ПСЖ
|-:-
|Тулуза
|29.05.2027
|Ренн
|-:-
|Анже
|29.05.2027
|Страсбург
|-:-
|Ніцца
Новий сезон Ліги 1 обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд ключових матчів.
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