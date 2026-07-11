Календар матчів Ліги 1 сезону 2026/27: коли відбудуться Le Classique та головні дербі Франції

Французька Ліга 1 оприлюднила календар нового сезону 2026/27. Дізнайтеся, коли стартує чемпіонат, відбудуться матчі ПСЖ – «Марсель» та інші ключові поєдинки

Французька Ліга 1 офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 34 тури, дев'ять місяців боротьби за чемпіонський титул, принципові дербі та протистояння грандів, які традиційно визначатимуть розподіл медалей і путівок до єврокубків.

Новий сезон стартує 21 серпня 2026 року та завершиться 29 травня 2027 року. Чемпіонат Франції проходитиме за участю 18 клубів, кожен із яких проведе по 34 матчі.

Перший тур одразу подарує кілька цікавих афіш. Чинний чемпіон ПСЖ розпочне сезон домашнім матчем проти «Ренна», «Марсель» відкриє чемпіонат поєдинком зі «Страсбургом», «Ліон» прийматиме «Брест», а «Лілль» на виїзді зіграє з «Анже». Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції, участь французьких клубів у єврокубках та інші організаційні обставини.

Особливу увагу вболівальників традиційно привертає Le Classique – протистояння ПСЖ і «Марселя», яке залишається головним матчем французького футболу. Не менш принциповими будуть Північне дербі між «Ліллем» і «Лансом», Лазурне дербі «Монако» – «Ніцци», а також поєдинки за участю «Ліона», який традиційно належить до претендентів на найвищі місця.

Ліга 1 залишається одним із найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: ПСЖ спробує захистити чемпіонський титул, «Марсель», «Монако», «Лілль», «Ліон» і «Ніцца» намагатимуться нав'язати боротьбу фавориту, а новачки елітного дивізіону прагнутимуть закріпитися серед найкращих. Для вболівальників це означає дев'ять місяців великого футболу, яскравих матчів і боротьби за найвищі місця до останнього туру.

Ліга 1 (Франція) – Розклад матчів сезону 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості Тур 1 21.08.2026 Марсель -:- Страсбург 22.08.2026 Ланс -:- Осер 22.08.2026 Ле-Ман -:- Брест 22.08.2026 Ніцца -:- Лор'ян 22.08.2026 Труа -:- ФК Париж 22.08.2026 Тулуза -:- Ліон 23.08.2026 Анже -:- Ліон 23.08.2026 Гавр -:- Монако 23.08.2026 ПСЖ -:- Ренн Тур 2 28.08.2026 Лілль -:- ПСЖ 29.08.2026 Страсбург -:- Ланс 29.08.2026 Брест -:- Тулуза 29.08.2026 Ліон -:- Гавр 29.08.2026 Лор'ян -:- Труа 29.08.2026 Осер -:- Анже 30.08.2026 ФК Париж -:- Ніцца 30.08.2026 Ренн -:- Ле-Ман 30.08.2026 Монако -:- Марсель Тур 3 05.09.2026 Анже -:- Ренн 05.09.2026 Гавр -:- Брест 05.09.2026 Ланс -:- Лор'ян 05.09.2026 Ліон -:- Осер 05.09.2026 Марсель -:- ФК Париж 05.09.2026 Ніцца -:- Ле-Ман 05.09.2026 ПСЖ -:- Монако 05.09. 2026 Труа -:- Страсбург 05.09.2026 Тулуза -:- Лілль Тур 4 12.09.2026 Брест -:- ПСЖ 12.09.2026 Гавр -:- Анже 12.09.2026 Ле-Ман -:- Ланс 12.09.2026 Лілль -:- Труа 12.09.2026 Лор'ян -:- Тулуза 12.09.2026 Осер -:- Ніцца 12.09.2026 Ренн -:- Марсель 12.09.2026 Страсбург -:- Монако 12.09.2026 ФК Париж -:- Ліон Тур 5 19.09.2026 Анже -:- Труа 19.09.2026 Ле-Ман -:- Лор'ян 19.09.2026 Ліон -:- Ренн 19.09.2026 Монако -:- Ланс 19.09.2026 Ніцца -:- Лілль 19.09.2026 Осер -:- Брест 19.09.2026 Тулуза -:- Гавр 19.09.2026 ФК Париж -:- Страсбург 20.09.2026 Марсель -:- ПСЖ Тур 6 10.10.2026 Брест -:- Анже 10.10.2026 Ланс -:- Ліон 10.10.2026 Лілль -:- Гавр 10.10.2026 Лор'ян -:- Париж 10.10.2026 Монако -:- Тулуза 10.10.2026 Ніцца -:- Страсбург 10.10.2026 ПСЖ -:- Ле-Ман 10.10.2026 Ренн -:- Осер 10.10.2026 Труа -:- Марсель Тур 7 17.10.2026 Анже -:- Марсель 17.10.2026 Гавр -:- Осер 17.10.2026 Ле-Ман -:- Тулуза 17.10.2026 Лілль -:- Брест 17.10.2026 Ліон -:- Ніцца 17.10.2026 Лор'ян -:- Монако 17.10.2026 Страсбург -:- ПСЖ 17.10.2026 Труа -:- Ланс 17.10.2026 ФК Париж -:- Ренн Тур 8 24.10.2026 Анже -:- Лор'ян 24.10.2026 Брест -:- Ніцца 24.10.2026 Ланс -:- ФК Париж 24.10.2026 Марсель -:- Гавр 24.10.2026 Монако -:- Лілль 24.10.2026 Осер -:- Ле-Ман 24.10.2026 Ренн -:- Страсбург 24.10.2026 Тулуза -:- Труа 25.10.2026 ПСЖ -:- Ліон Тур 9 31.10.2026 Гавр -:- ПСЖ 31.10.2026 Лілль -:- Ланс 31.10.2026 Ліон -:- Анже 31.10.2026 Лор'ян -:- Брест 31.10.2026 Марсель -:- Тулуза 31.10.2026 Ніцца -:- Ренн 31.10.2026 Страсбург -:- Осер 31.10.2026 Труа -:- Ле-Ман 31.10.2026 ФК Париж -:- Монако Тур 10 07.11.2026 Анже -:- Ніцца 07.11.2026 Брест -:- Ліон 07.11.2026 Гавр -:- Лор'ян 07.11.2026 Ле-Ман -:- Монако 07.11.2026 Осер -:- Париж 07.11.2026 ПСЖ -:- Труа 07.11.2026 Ренн -:- Лілль 07.11.2026 Тулуза -:- Страсбург 07.11.2026 Ланс -:- Марсель Тур 11 21.11.2026 Ланс -:- Тулуза 21.11.2026 Лілль -:- Ліон 21.11.2026 Лор'ян -:- Ренн 21.11.2026 Марсель -:- Ле-Ман 21.11.2026 Монако -:- Осер 21.11.2026 Ніцца -:- ПСЖ 21.11.2026 Страсбург -:- Брест 21.11.2026 Труа -:- Гавр 21.11.2026 ФК Париж -:- Анже Тур 12 28.11.2026 Анже -:- Ланс 28.11.2026 Брест -:- ФК Париж 28.11.2026 Гавр -:- Страсбург 28.11.2026 Ле-Ман -:- Лілль 28.11.2026 Ліон -:- Монако 28.11.2026 Ніцца -:- Труа 28.11.2026 Осер -:- Марсель 28.11.2026 ПСЖ -:- с Лор'ян 28.11.2026 Тулуза -:- Ренн Тур 13 05.12.2026 Ланс -:- Гавр 05.12.2026 Лілль -:- Осер 05.12.2026 Марсель -:- Ніцца 05.12.2026 Монако -:- Анже 05.12.2026 Ренн -:- Брест 05.12.2026 Страсбург -:- Лор'ян 05.12.2026 Труа -:- Ліон 05.12.2026 Тулуза -:- ПСЖ 05.12.2026 ФК Париж -:- Ле-Ман Тур 14 12.12.2026 Анже -:- Страсбург 12.12.2026 Брест -:- Труа 12.12.2026 Гавр -:- Ле-Ман 12.12.2026 Лор'ян -:- Лілль 12.12.2026 Ніцца -:- Ланс 12.12.2026 Осер -:- Тулуза 12.12.2026 ПСЖ -:- ФК Париж 12.12.2026 Ренн -:- Монако 13.12.2026 Ліон -:- Марсель Тур 15 02.01.2027 Брест -:- Марсель 02.01.2027 Ле-Ман -:- Ліон 02.01.2027 Лілль -:- Страсбург 02.01.2027 Лор'ян -:- Осер 02.01.2027 Монако -:- Ніцца 02.01.2027 Труа -:- Ренн 02.01.2027 Тулуза -:- Анже 02.01.2027 ФК Париж -:- Гавр 03.01.2027 Ланс -:- ПСЖ Тур 16 16.01.2027 Анже ПСЖ -:- ПСЖ 16.01.2027 Ліон Лор'ян -:- Лор'ян 16.01.2027 Марсель Лілль -:- Лілль 16.01.2027 Монако Брест -:- Брест 16.01.2027 Ніцца Гавр -:- Гавр 16.01.2027 Осер Труа -:- Труа 16.01.2027 Ренн Ланс -:- Ланс 16.01.2027 Страсбург Ле-Ман -:- Ле-Ман 16.01.2027 ФК Париж Тулуза -:- Тулуза Тур 17 23.01.2027 Гавр Ренн -:- Ренн 23.01.2027 Ланс Брест -:- Брест 23.01.2027 Ле-Ман Анже -:- Анже 23.01.2027 Лілль ФК Париж -:- Париж 23.01.2027 Лор'ян Марсель -:- Марсель 23.01.2027 ПСЖ Осер -:- Осер 23.01.2027 Страсбург Ліон -:- Ліон 23.01.2027 Труа Монако -:- Монако 23.01.2027 Тулуза Ніцца -:- Ніцца Тур 18 30.01.2027 Анже -:- Гавр 30.01.2027 Брест -:- Страсбург 30.01.2027 Ле-Ман -:- Ніцца 30.01.2027 Ліон -:- Лілль 30.01.2027 Марсель -:- Труа 30.01.2027 Монако -:- ПСЖ 30.01.2027 Ренн -:- Лор'ян 30.01.2027 Тулуза -:- Ланс 30.01.2027 ФК Париж -:- Осер Тур 19 06.02.2027 Гавр -:- Тулуза 06.02.2027 Ланс -:- Анже 06.02.2027 Лор'ян -:- Ле-Ман 06.02.2027 Ніцца -:- Брест 06.02.2027 Осер -:- Монако 06.02.2027 Ренн -:- Ліон 06.02.2027 Страсбург -:- ФК Париж 06.02.2027 Труа -:- Лілль 07.02.2027 ПСЖ -:- Марсель Тур 20 13.02.2027 Брест -:- Ренн 13.02.2027 Ле-Ман -:- ПСЖ 13.02.2027 Лілль -:- Ніцца 13.02.2027 Ліон -:- Ланс 13.02.2027 Лор'ян -:- Гавр 13.02.2027 Марсель -:- Анже 13.02.2027 Осер -:- Страсбург 13.02.2027 Тулуза -:- Монако 13.02.2027 ФК Париж -:- Труа Тур 21 20.02.2027 Анже -:- ФК Париж 20.02.2027 Гавр -:- Ліон 20.02.2027 Ланс -:- Труа 20.02.2027 Лілль -:- Лор'ян 20.02.2027 Монако -:- Ле-Ман 20.02.2027 Ніцца -:- Осер 20.02.2027 ПСЖ -:- Брест 20.02.2027 Ренн -:- Тулуза 20.02.2027 Страсбург -:- Марсель Тур 22 27.02.2027 Брест -:- Монако 27.02.2027 Ле-Ман -:- ФК Париж 27.02.2027 Ліон -:- Тулуза 27.02.2027 Лор'ян -:- Анже 27.02.2027 Марсель -:- Ренн 27.02.2027 Осер -:- Лілль 27.02.2027 Страсбург -:- Гавр 27.02.2027 Труа -:- Ніцца 28.02.2027 ПСЖ -:- Ланс Тур 23 06.03.2027 Анже -:- Осер 06.03.2027 Гавр -:- Ніцца 06.03.2027 Ланс -:- Страсбург 06.03.2027 Лілль -:- Марсель 06.03.2027 Монако -:- Ліон 06.03.2027 Ренн -:- ПСЖ 06.03.2027 Труа -:- Лор'ян 06.03.2027 Тулуза -:- Ле-Ман 06.03.2027 ФК Париж -:- Брест Тур 24 13.03.2027 Брест -:- Лілль 13.03.2027 Гавр -:- Ланс 13.03.2027 Ле-Ман -:- Ренн 13.03.2027 Ліон -:- Труа 13.03.2027 Марсель -:- Монако 13.03.2027 Ніцца -:- Тулуза 13.03.2027 Осер -:- ПСЖ 13.03.2027 Страсбург -:- Анже 13.03.2027 ФК Париж -:- Лор'ян Тур 25 20.03.2027 Анже -:- Ле-Ман 20.03.2027 Ланс -:- Лілль 20.03.2027 Лор'ян -:- Ніцца 20.03.2027 Монако -:- Гавр 20.03.2027 ПСЖ -:- Страсбург 20.03.2027 Ренн -:- ФК Париж 20.03.2027 Труа -:- Осер 20.03.2027 Тулуза -:- Брест 21.03.2027 Марсель -:- Ліон Тур 26 03.04.2027 Анже -:- Монако 03.04.2027 Брест -:- Лор'ян 03.04.2027 Гавр -:- Труа 03.04.2027 Ле-Ман -:- Марсель 03.04.2027 Лілль -:- Ренн 03.04.2027 Ніцца -:- Ліон 03.04.2027 Осер -:- Ланс 03.04.2027 Страсбург -:- Тулуза 03.04.2027 ФК Париж -:- ПСЖ Тур 27 10.04.2027 Ле-Ман -:- Осер 10.04.2027 Лілль -:- Тулуза 10.04.2027 Ліон -:- Страсбург 10.04.2027 Лор'ян -:- Ланс 10.04.2027 Марсель -:- Брест 10.04.2027 Монако -:- Ренн 10.04.2027 Ніцца -:- ФК Париж 10.04.2027 ПСЖ -:- Гавр 10.04.2027 Труа -:- Анже Тур 28 17.04.2027 Анже -:- Ліон 17.04.2027 Брест -:- Ле-Ман 17.04.2027 Гавр -:- Марсель 17.04.2027 Ланс -:- Ніцца 17.04.2027 Монако -:- Страсбург 17.04.2027 Осер -:- Лор'ян 17.04.2027 ПСЖ -:- Лілль 17.04.2027 Ренн -:- Труа 17.04.2027 Тулуза -:- ФК Париж Тур 29 24.04.2027 Ле-Ман -:- Гавр 24.04.2027 Лілль -:- Монако 24.04.2027 Ліон -:- Брест 24.04.2027 Лор'ян -:- ПСЖ 24.04.2027 Марсель -:- Осер 24.04.2027 Ніцца -:- Анже 24.04.2027 Страсбург -:- Ренн 24.04.2027 Труа -:- Тулуза 24.04.2027 ФК Париж -:- Ланс Тур 30 01.05.2027 Гавр -:- ФК Париж 01.05.2027 Ланс -:- Ле-Ман 01.05.2027 Монако -:- Лор'ян 01.05.2027 Осер -:- Ліон 01.05.2027 ПСЖ -:- Анже 01.05.2027 Ренн -:- Ніцца 01.05.2027 Страсбург -:- Лілль 01.05.2027 Труа -:- Брест 01.05.2027 Тулуза -:- Марсель Тур 31 08.05.2027 Анже -:- Тулуза 08.05.2027 Брест -:- Осер 08.05.2027 Ланс -:- Монако 08.05.2027 Ле-Ман -:- Труа 08.05.2027 Лор'ян -:- Страсбург 08.05.2027 Ніцца -:- Марсель 08.05.2027 Ренн -:- Гавр 08.05.2027 ФК Париж -:- Лілль 09.05.2027 Ліон -:- ПСЖ Тур 32 16.05.2027 Брест -:- Гавр 16.05.2027 Лілль -:- Анже 16.05.2027 Ліон -:- Ле-Ман 16.05.2027 Марсель -:- Ланс 16.05.2027 Монако -:- ФК Париж 16.05.2027 Осер -:- Ренн 16.05.2027 ПСЖ -:- Ніцца 16.05.2027 Страсбург -:- Труа 16.05.2027 Тулуза -:- Лор'ян Тур 33 22.05.2027 Анже -:- Брест 22.05.2027 Гавр -:- Лілль 22.05.2027 Ланс -:- Ренн 22.05.2027 Ле-Ман -:- Страсбург 22.05.2027 Лор'ян -:- Ліон 22.05.2027 Ніцца -:- Монако 22.05.2027 Труа -:- ПСЖ 22.05.2027 Тулуза -:- Осер 22.05.2027 ФК Париж -:- Марсель Тур 34 29.05.2027 Брест -:- Ланс 29.05.2027 Лілль -:- Ле-Ман 29.05.2027 Ліон -:- ФК Париж 29.05.2027 Марсель -:- Лор'ян 29.05.2027 Монако -:- Труа 29.05.2027 Осер -:- Гавр 29.05.2027 ПСЖ -:- Тулуза 29.05.2027 Ренн -:- Анже 29.05.2027 Страсбург -:- Ніцца

Новий сезон Ліги 1 обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд ключових матчів.

Турнірна таблиця Чемпіонату Франції з футболу сезону 2026/27