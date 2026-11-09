Гол Забарного та прорив «Парижа» до топ-3: результати десятого туру Ліги 1 2026/27
Український футболіст зумів принести ПСЖ три очки у матчі проти «Труа»
У французькій Лізі 1 завершилися матчі десятого туру. Про головні події ігрового тижня французької першості у цьому огляді повідомляє «Главком».
Забарний приніс ПСЖ перемогу
Ілля Забарний став головним героєм матчу ПСЖ проти «Труа». Український захисник забив єдиний м'яч зустрічі на 39-й хвилині, вдало зігравши на другому поверсі після подачі Сенні Маюлю з кутового. Для Забарного це другий гол у поточному сезоні. Після фінального свистка його визнали найкращим гравцем матчу.
Перемога дозволила парижанам зберегти лідерство в чемпіонаті. До того ж команда продовжила вражаючу серію: це вже 11-та поспіль перемога ПСЖ у всіх турнірах, а парижани забивали в кожному з останніх 54 домашніх матчів Ліги 1.
Сінайоко вивів «Париж» у трійку найкращих
«Париж» здобув мінімальну перемогу над «Осером» на виїзді (0:1) та піднявся до трійки лідерів чемпіонату. Єдиний гол на 63-й хвилині забив Лассіне Сінайоко, для якого ця зустріч мала особливий підтекст: нападник раніше виступав саме за «Осер». Саме тому після забитого м'яча він не став святкувати гол.
Сінайоко продовжує демонструвати високу результативність після переходу до паризького клубу – на його рахунку вже дев'ять голів у десяти матчах чемпіонату. Така статистика робить нападника найрезультативнішим футболістом нинішнього розіграшу Ліги 1.
«Гавр» програв шостий матч поспіль
Криза «Гавра» поглиблюється, бо команда зазнала шостої поспіль поразки в чемпіонаті, поступившись «Лор'яну» з рахунком 0:2. Загалом без перемог у Лізі 1 нормандці залишаються вже десять матчів поспіль: команда наразі після десяти турів має лише два очки та посідає останнє місце в турнірній таблиці. Ситуацію клубу не допомогло змінити навіть звільнення головного тренера Дідьє Дігара.
У матчі з «Лор'яном» господарі все ж мали нагоду зрівняти рахунок на початку другого тайму, коли Джош Мая відправив м'яч у ворота, проте після перегляду VAR гол скасували через вихід м'яча за межі поля перед гольовою атакою. Натомість гості закріпили перевагу в компенсований час: коли Жан-Віктор Макенго встановив остаточний рахунок на 90+5-й.
Наступний тур Ліги 1 пройде 20-22 листопада. А з усіма результатами десятого туру можна ознайомитися нижче.
Ліга 1 2026/27. Десятий тур
|Тулуза
|3:1 (1:0)
|Страсбург
|Голи: Ідальго (45+1), Маккензі (56), Йоргенсен (76) – Рейна (67)
|Осер
|0:1 (0:0)
|Париж
|Голи: Сінайоко (63)
|ПСЖ
|1:0 (1:0)
|Труа
|Голи: Забарний (39)
|Ренн
|1:2 (1:1)
|Лілль
|Голи: Діа (31) – Діауне (24), Нгой (68)
|Ле-Ман
|1:1 (0:1)
|Монако
|Голи: Кола (90) – Кулібалі (40)
|Гавр
|0:2 (0:1)
|Лорʼян
|Голи: Туре (18), Макенго (90+5)
|Анже
|0:2 (0:1)
|Ніцца
|Голи: Діоп (2), Клосс (78)
|Ланс
|1:2 (1:1)
|Марсель
|Голи: Товен (20) – Гуірі (2), Абдалла (82)
|Брест
|2:0 (1:0)
|Ліон
|Голи: Еджума (22), Ажорк (90+4)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що минулий тиждень французького чемпіонату відзначився одразу кількома яскравими індивідуальними перфомансами.
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