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Гол Забарного та прорив «Парижа» до топ-3: результати десятого туру Ліги 1 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гол Забарного та прорив «Парижа» до топ-3: результати десятого туру Ліги 1 2026/27
Ілля Забарний відзначився єдиним голом у матчі ПСЖ
фото: ФК ПСЖ

Український футболіст зумів принести ПСЖ три очки у матчі проти «Труа»

У французькій Лізі 1 завершилися матчі десятого туру. Про головні події ігрового тижня французької першості у цьому огляді повідомляє «Главком».

Забарний приніс ПСЖ перемогу

Ілля Забарний став головним героєм матчу ПСЖ проти «Труа». Український захисник забив єдиний м'яч зустрічі на 39-й хвилині, вдало зігравши на другому поверсі після подачі Сенні Маюлю з кутового. Для Забарного це другий гол у поточному сезоні. Після фінального свистка його визнали найкращим гравцем матчу.

Перемога дозволила парижанам зберегти лідерство в чемпіонаті. До того ж команда продовжила вражаючу серію: це вже 11-та поспіль перемога ПСЖ у всіх турнірах, а парижани забивали в кожному з останніх 54 домашніх матчів Ліги 1.

Сінайоко вивів «Париж» у трійку найкращих

«Париж» здобув мінімальну перемогу над «Осером» на виїзді (0:1) та піднявся до трійки лідерів чемпіонату. Єдиний гол на 63-й хвилині забив Лассіне Сінайоко, для якого ця зустріч мала особливий підтекст: нападник раніше виступав саме за «Осер». Саме тому після забитого м'яча він не став святкувати гол.

Сінайоко продовжує демонструвати високу результативність після переходу до паризького клубу – на його рахунку вже дев'ять голів у десяти матчах чемпіонату. Така статистика робить нападника найрезультативнішим футболістом нинішнього розіграшу Ліги 1.

«Гавр» програв шостий матч поспіль

Криза «Гавра» поглиблюється, бо команда зазнала шостої поспіль поразки в чемпіонаті, поступившись «Лор'яну» з рахунком 0:2. Загалом без перемог у Лізі 1 нормандці залишаються вже десять матчів поспіль: команда наразі після десяти турів має лише два очки та посідає останнє місце в турнірній таблиці. Ситуацію клубу не допомогло змінити навіть звільнення головного тренера Дідьє Дігара.

У матчі з «Лор'яном» господарі все ж мали нагоду зрівняти рахунок на початку другого тайму, коли Джош Мая відправив м'яч у ворота, проте після перегляду VAR гол скасували через вихід м'яча за межі поля перед гольовою атакою. Натомість гості закріпили перевагу в компенсований час: коли Жан-Віктор Макенго встановив остаточний рахунок на 90+5-й.

Наступний тур Ліги 1 пройде 20-22 листопада. А з усіма результатами десятого туру можна ознайомитися нижче. 

Ліга 1 2026/27. Десятий тур

Тулуза 3:1 (1:0) Страсбург
Голи: Ідальго (45+1), Маккензі (56), Йоргенсен (76) – Рейна (67)
Осер 0:1 (0:0) Париж
Голи: Сінайоко (63)
ПСЖ 1:0 (1:0) Труа
Голи: Забарний (39)
Ренн 1:2 (1:1) Лілль
Голи: Діа (31) – Діауне (24), Нгой (68)
Ле-Ман 1:1 (0:1) Монако
Голи: Кола (90) – Кулібалі (40)
Гавр 0:2 (0:1) Лорʼян
Голи: Туре (18), Макенго (90+5)
Анже 0:2 (0:1) Ніцца
Голи: Діоп (2), Клосс (78)
Ланс 1:2 (1:1) Марсель
Голи: Товен (20) – Гуірі (2), Абдалла (82)
Брест 2:0 (1:0) Ліон
Голи: Еджума (22), Ажорк (90+4)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулий тиждень французького чемпіонату відзначився одразу кількома яскравими індивідуальними перфомансами

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Теги: ФК Парі Сен-Жермен футбол Ліга 1 Ілля Забарний

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