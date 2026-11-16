«Баварія» знайшла заміну Ноєру в чемпіонаті Франції – ЗМІ

Німецький гранд узявся за пошуки наступного основного воротаря

Голкіпер французького «Ланса» Робен Ріссер потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

«Ротен» нібито вже провели попередні перемовини з віцечемпіоном Франції. «Баварія» розглядає трансфер Ріссера взимку. Тоді на другу частину сезону він залишиться в «Лансі» на правах оренди.

У німецькій Бундеслізі французький воротар повинен стати заміною Мануелю Ноєру. Багаторічний страж воріт «ротен», найімовірніше, завершить кар'єру наступного літа. Конкурентом новачка за місце в основі буде Йонас Урбіг.

Ріссер у нинішній кампанії провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 31 м'яч. Зберіг ворота сухими кіпер лише в одному поєдинку. З літа воротаря викликають до лав збірної Франції, але наразі Ріссер не дебютував за «триколірних».

До слова, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».