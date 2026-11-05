«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів

Команда Сеска Фабрегаса розтрощила віцечемпіона Франції

Французький «Ланс» розгромно поступився італійському «Комо» (1:9) в рамках 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Головним героєм «ларіані» став Дувікас, який оформив хет-трик. Уже на 62-й хвилині рахунок у шахтарському містечку був геть непристойним (0:7). Заспів грецького форварда підтримали Пас, Да Кунья, Кемпф і Лібералі. «Криваво-золоті» розмочили рахунок зусиллями Агілара.

Та Батуріна та Папаччолі довели кількість голів у поєдинку до десяти. «Комо» став першою командою в історії Ліги чемпіонів, що спромоглася забити дев'ять м'ячів на виїзді. А нападник Дувікас повторив рекорд Алессандро Дель П'єро з бодай одним голом у чотирьох стартових поєдинках турніру.

«Комо» завдяки тріумфу на французькій землі піднявся на четверте місце в зведеній турнірній таблиці. Підопічні Сеска Фабрегаса набрали дев'ять очок. Натомість «Ланс» – серед найгірших колективів (три пункти).

Ліга чемпіонів. Основний раунд, четвертий тур

«Ланс» – «Комо» – 1:9

Голи: Агілар, 65 – Дувікас, 7, 32, 57, Пас, 40, Да Кунья, 47, Кемпф, 54, Лібералі, 62, Батуріна, 69, Папаччолі, 90+2

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До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.