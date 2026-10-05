Федерація футболу Португалії визначилась з майбутнм Крштіану Роналду у збірній

Португальські футбольні функціонери планують організувати прощальний матч для Кріштіану Роналду у національній команді

Португльська футбольна федерація планує організувати прощальний матч у національній команді для Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Місцеві футбольні функціонери не планують повертати 41-річного гравця до збірної н постійній основі. натомість йому пропонується провести прощальний поєдинок у 2027 році.

Раніше головний тренер діючих переможців Ліги націй Жорже Жезуш погодився на зустріч з Роналду задля вирішення конфлікту, втім бомбардир своєї відповіді поки не надав.

Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчем третього туру Ліги націй з Данією (4:2), на який Жорже Жезуш не додав його до заявки. Раніше коуч обіцяв форварду випустити його з лави запасних надані матч з Норвегією (2:1), проте так цього і не зробив.

Португалія набрала 12 очок за чотири матчі та вже гарантувала собі плей-оф Ліги націй.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоював Євро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

До слова, раніше Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії.