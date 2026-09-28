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Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду
Кріштіану Роналду отримав позаплановий відпочинок
фото: EFE

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Нападник Кріштіану Роналду вперше за 18 років провів у запасі весь офіційний матч національної команди Португалії. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні капітан лузітанців просидів на лаві запасних увесь поєдинок Ліги націй проти збірної Норвегії (2:1). У старті Португалії вийшли Жуан Фелікс і Гонсалу Рамуш, які оформили по забитому м'ячу. Натомість на заміну жоден центрфорвард не з'явився.

Востаннє Роналду провів увесь матч португальської збірної у запасі в 2008 році. Тоді Луїс Феліпе Сколарі залишив нападника на лаві запасних у фінальному турі групового етапу Чемпіонату Європи. На той час Португалія гарантувала собі вихід у плейоф і програла збірній Швейцарії (0:2).

Теперішній керманич національної команди Жорже Жезуш пояснив ситуацію перебігом подій у поєдинку. Спершу він планував випустити Роналду в другому таймі. Проте, розвиток подій на полі змусив фахівця переглянути плани щодо 41-річного капітана збірної.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: тренер Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду

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