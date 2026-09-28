Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду

Піренейці розпочали підготовку до відходу п'ятиразового володаря «Золотого м'яча»

Нападник Кріштіану Роналду вперше за 18 років провів у запасі весь офіційний матч національної команди Португалії. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні капітан лузітанців просидів на лаві запасних увесь поєдинок Ліги націй проти збірної Норвегії (2:1). У старті Португалії вийшли Жуан Фелікс і Гонсалу Рамуш, які оформили по забитому м'ячу. Натомість на заміну жоден центрфорвард не з'явився.

Востаннє Роналду провів увесь матч португальської збірної у запасі в 2008 році. Тоді Луїс Феліпе Сколарі залишив нападника на лаві запасних у фінальному турі групового етапу Чемпіонату Європи. На той час Португалія гарантувала собі вихід у плейоф і програла збірній Швейцарії (0:2).

Теперішній керманич національної команди Жорже Жезуш пояснив ситуацію перебігом подій у поєдинку. Спершу він планував випустити Роналду в другому таймі. Проте, розвиток подій на полі змусив фахівця переглянути плани щодо 41-річного капітана збірної.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.