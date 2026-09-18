Кріштіану Роналду отримав виклик до збірної Португалії на матчі Ліги націй
41-річний форвард продовжить виступи у складі національної команди
Нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».
41-річний футболіст продовжить виступи у складі національної команди.
Збірна Португалії виступає у елітному дивізіоні Ліги націй, де її суперниками у групі стануть команди Норвегії, Вельсу та Данії.
Календар Португалії у Лізі націй 2026/27
- 24.09. 21:45 за Києвом. Португалія – Вельс
- 27.09. 21:45 за Києвом. Норвегія – Португалія
- 01.10. 21:45 за Києвом. Данія – Португалія
- 04.10. 21:45 за Києвом. Португалія – Норвегія
- 14.11. 21:45 за Києвом. Португалія – Данія
- 17.11. 21:45 за Києвом. Вельс – Португалія
Збірна Португалії є діючим переможцем Ліги націй, у 2025 році команда Роберто Мартінеса переграла Іспанію у фіналі. Зараз з командою працює Жорже Жезуш.
Нагадаємо, що «Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера – ним став німець Томас Райс.
Раніше в УАФ назвали дату перенесеного матчу 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом».
Коментарі — 0