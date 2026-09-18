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Кріштіану Роналду отримав виклик до збірної Португалії на матчі Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Кріштіану Роналду отримав виклик до збірної Португалії на матчі Ліги націй
Португальський нападник відзначився трьома голами на ЧС-2026
фото: Instagram Кріштіану Роналду

41-річний форвард продовжить виступи у складі національної команди

Нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

41-річний футболіст продовжить виступи у складі національної команди.

Збірна Португалії виступає у елітному дивізіоні Ліги націй, де її суперниками у групі стануть команди Норвегії, Вельсу та Данії.

Календар Португалії у Лізі націй 2026/27

  • 24.09. 21:45 за Києвом. Португалія – Вельс
  • 27.09. 21:45 за Києвом. Норвегія – Португалія
  • 01.10. 21:45 за Києвом. Данія – Португалія
  • 04.10. 21:45 за Києвом. Португалія – Норвегія
  • 14.11. 21:45 за Києвом. Португалія – Данія
  • 17.11. 21:45 за Києвом. Вельс – Португалія

Збірна Португалії є діючим переможцем Ліги націй, у 2025 році команда Роберто Мартінеса переграла Іспанію у фіналі. Зараз з командою працює Жорже Жезуш.

Нагадаємо, що «Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера – ним став німець Томас Райс.

Раніше в УАФ назвали дату перенесеного матчу 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом».

Теги: Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Португалія

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