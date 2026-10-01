Збірна Португалії швидко знайшла нового власника ігрового номера Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» побив горщики з тренерським штабом

Національна команда Португалії заявила нападника Рафаела Леана під 7-м номером на прийдешній поєдинок Ліги націй проти збірної Данії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Раніше вінгер стамбульського «Галатасарая» виступав під 17-м номером. Тепер футболка перейшла до Фабіу Сілви з дортмундської «Боруссії». Раніше «сімку» два десятиліття носив Кріштіану Роналду.

Рекордсмен збірної Португалії за голами та матчами скандально покинув табір національної команди. Ветеран залишився незадоволений тим, що просидів у запасі весь матч Ліги націй проти Норвегії (2:1). Керманич піренейців Жорже Жезуш нібито порушив угоду щодо ігрового часу Роналду.

Леан дебютував у збірній Португалії восени 2021 року. З тих пір він провів 50 поєдинків, у яких оформив шість голів. У лавах національної команди нападник узяв участь в двох чемпіонатах світу та Євро-2024.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.