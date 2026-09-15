За інформацією джерела, Роналду та ще чотири інвестори готують пропозицію про купівлю клубу «Аль-Наср»

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду може придбати футбольний клуб «Аль-Наср» із Саудівської Аравії, гравцем якого він є. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DAZN Portugal.

За інформацією джерела, Роналду та ще чотири інвестори готують пропозицію про купівлю, кожна сторона внесе інвестицію у розмірі мінімум €92 млн.

41-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, він ставав чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй. Йому належать рекорди за кількістю голів в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Роналду також є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча».

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.