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Визначився перший учасник плейоф Ліги націй: результати Ліги націй 2026/2027 за 4 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Визначився перший учасник плейоф Ліги націй: результати Ліги націй 2026/2027 за 4 жовтня
Португалія у непростому матчі перемогла амбітну збірну Норвегії
фото: FPF

Одна з команд продемонструвала ідеальне міжнародне вікно у Лізі націй

Учора, 4 жовтня, пройшли чергові матчі четвертого туру Ліги націй. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Португалія стала першим чвертьфіналістом Ліги націй

Португалія першою серед усіх учасників Ліги націй гарантувала собі місце у чвертьфіналі турніру. Чинні переможці змагань здолали Норвегію (2:1) та здобули четверту перемогу поспіль і достроково забезпечили собі місце у топ-2 групи. Португальці знову обійшлися без Кріштіану Роналду, який залишив розташування збірної після того, як дізнався про непотрапляння до стартового складу.

Норвегія відкрила рахунок на 36-й хвилині завдяки ефектному удару Крістоффера Аєра, проте вже за дві хвилини Жуан Канселу відновив рівновагу. Перемогу Португалії на 79-й хвилині приніс Гонсалу Рамуш, який замінив Роналду у стартовому складі та скористався передачею Жоау Фелікса. Команда Жорже Жезуса виграла всі чотири матчі групового етапу, а Роналду за цей час жодного разу не був потрібен їй для здобуття очок.

Нідерланди очолили свою групу

Нідерланди піднялися на перше місце у своїй групі після перемоги над Сербією (2:1). Господарі відкрили рахунок на 31-й хвилині, коли Тейн Копмейнерс забив після штрафного удару, проте серби швидко відповіли голом Міхайла Цветковича. Вирішальним став м'яч Джошуа Зіркзе на 72-й хвилині, який приніс команді Хаві Ернандеса три очки.

Для Нідерландів це була друга перемога поспіль після нічиєї з Грецією та невдалого старту турніру. Команда завершила міжнародну паузу на першій сходинці групи, маючи вісім очок разом із Грецією. Окремою подією став ювілей Вірджила ван Дейка: капітан вивів Нідерланди на поле у своєму 100-му матчі за національну збірну.

Важкий старт для Німеччини триває

Німеччина продовжила втрачати очки на старті роботи Юргена Клоппа. Після перемоги над Сербією німці зіграли в «суху» нічию з Грецію (0:0). Команда Клоппа мала територіальну перевагу і створювала моменти (на 32-й у Німеччини навіть був гол, який скасували через гру рукою), проте грецька оборона витримала тиск та не дозволила супернику вдруге за турнір здобути перемогу.

Після чотирьох матчів Німеччина має лише одну перемогу та п'ять очок і продовжує відставати від Нідерландів та Греції у групі. Для Клоппа це вже друга втрата очок у чотирьох матчах на посаді головного тренера збірної, а перший міжнародний цикл під його керівництвом завершився перемогою, поразкою та двома нічиїми.

В інших матчах у лізі B Косово зіграло внічию з Австрією (1:1), а Ірландія та Ізраїль у скандальному матчі також не виявили переможця (1:1). У лізі D Азербайджан обіграв Литву (1:0), а Мальта здолала Андорру (1:0).

Наступний ігровий день четвертого туру Ліги націй пройде уже сьогодні, 5 жовтня, і головним матчем дня стане зустріч України у домашньому матчі проти Угорщини. 

Читайте також: Календар матчів Ліги націй 2026/27

Ліга націй УЄФА. Четвертий тур (4 жовтня)

Ліга А

Греція – Німеччина 0:0 (0:0)

Нідерланди – Сербія 2:1 (1:1)

  • Голи: Колмайнерс (31), Зіркзе (72) – Цветкович (35)

Португалія – Норвегія 2:1 (1:1)

  • Голи: Канселу (38), Рамуш (79) – Аєр (36)

Вельс – Данія 0:1 (0:0)

  • Голи: Гойлунн (75)

Ліга B

Косово – Австрія 1:1 (0:0)

  • Голи: Асллані (70) – Ланг (85)

Ірландія – Ізраїль 1:1 (1:0)

  • Голи: Перротт (39) – Перец (47)

Ліга D

Азербайджан – Литва 1:0 (1:0)

  • Голи: Хайбулаєв (25)

Мальта – Андорра 1:0 (0:0)

  • Голи: Теуми (49)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга D

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 3 жовтня обидва поєдинки Ліги націй у дивізіоні А завершилися розгромними перемогами лідерів світового футболу

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Теги: Кріштіану Роналду Жоау Фелікс Хаві Ернандес футбол Ліга націй

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