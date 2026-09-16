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Роналду взимку покине «Аль-Наср» – джерело

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Роналду взимку покине «Аль-Наср» – джерело
Роналду грає за «Аль-Наср» з початку 2023 року

Роналду у своїх заявах припускав, що закінчить кар'єру вже у 2027 році

Саудівський журналіст та інсайдер Сауд Аль-Сарамі поділився інформацією щодо майбутнього зіркового нападника «Аль-Насра» Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком».

Аль-Сарамі вважає, що португальський футболіст може покинути клуб уже під час трансферного зимового вікна.

«Я вважаю, що Кріштіану Роналду залишить «Аль-Наср» у січні», – повідомив Аль-Сарамі.

Роналду грає за «Аль-Наср» з початку 2023 року. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про розбіжності між Роналду та керівництвом клубу з через трансферну політику

Раніше Роналду припускав, що закінчить кар'єру вже у 2027 році.

41-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, він ставав чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй. Йому належать рекорди за кількістю голів в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу. 

Роналду також є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча».

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Аль-Наср»

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