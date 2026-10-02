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Помста за Роналду: гравець збірної Данії повторив жест Кріштіану та штовхнув тренера Португалії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Помста за Роналду: гравець збірної Данії повторив жест Кріштіану та штовхнув тренера Португалії
Расмус Гейлунн став автором другого гола для Данії у домашньому матчі проти Португалії (2:4)
фото: PA Wire

Расмус Гейлунн нагадав про Роналду навіть під час його відсутності на полі

Автор другого гола для збірної Данії Расмус Гейлунн здивував своїм святкуванням забитого м'яча у ворота Португалії у матчі третього туру Ліги націй, повторивши легендарне Siu колишнього капітана португальців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

23-річний нападник вдруге для данців у цьому матчі зрівняв рахунок, зробивши на табло 2:2. Хоча Гейлунн доволі епічно переграв Діогу Кошту, обвівши м'ячем голкіпера португальської команди «парашутом», увагу привернуло те, що відбувалося опісля. Йдеться про те, що данець відсвяткував гол у стилі Кріштіану Роналду, який покинув португальську команду і, найімовірніше, закінчив свою кар'єру в збірній не на високій ноті. 

Після гри Расмуса Гейлунна запитали, чому він саме так відсвяткував свій забитий м'яч. «Я просто хотів надіслати сильний сигнал національній збірній Португалії: якщо вони не цінують Кріштіану Роналду, є багато людей у світі, яких він надихнув і які продовжують ним захоплюватися», – сказав нападник Данії в інтерв'ю.

На цьому неповага до рішення португальців у Гейлунна не завершилася. Після матчу гравець під час традиційних привітань команд з тренерами-суперниками відштовхнув від себе тренера португальців Жорже Жезуса. Спершу він потиснув руку Жезусу, але потім доволі чітко зробив поштовх у його бік, шокувавши очільника команди-суперника. 

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

Теги: Кріштіану Роналду футбол Ліга націй

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