Помста за Роналду: гравець збірної Данії повторив жест Кріштіану та штовхнув тренера Португалії
Расмус Гейлунн нагадав про Роналду навіть під час його відсутності на полі
Автор другого гола для збірної Данії Расмус Гейлунн здивував своїм святкуванням забитого м'яча у ворота Португалії у матчі третього туру Ліги націй, повторивши легендарне Siu колишнього капітана португальців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.
23-річний нападник вдруге для данців у цьому матчі зрівняв рахунок, зробивши на табло 2:2. Хоча Гейлунн доволі епічно переграв Діогу Кошту, обвівши м'ячем голкіпера португальської команди «парашутом», увагу привернуло те, що відбувалося опісля. Йдеться про те, що данець відсвяткував гол у стилі Кріштіану Роналду, який покинув португальську команду і, найімовірніше, закінчив свою кар'єру в збірній не на високій ноті.
Після гри Расмуса Гейлунна запитали, чому він саме так відсвяткував свій забитий м'яч. «Я просто хотів надіслати сильний сигнал національній збірній Португалії: якщо вони не цінують Кріштіану Роналду, є багато людей у світі, яких він надихнув і які продовжують ним захоплюватися», – сказав нападник Данії в інтерв'ю.
На цьому неповага до рішення португальців у Гейлунна не завершилася. Після матчу гравець під час традиційних привітань команд з тренерами-суперниками відштовхнув від себе тренера португальців Жорже Жезуса. Спершу він потиснув руку Жезусу, але потім доволі чітко зробив поштовх у його бік, шокувавши очільника команди-суперника.
https://t.co/ODTq0d6eTS— Siuuuuuu (@ballknowersiuuu) October 1, 2026
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.
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