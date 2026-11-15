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Іспанія – Англія. Прогноз і анонс на матч Ліги націй

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Іспанія – Англія. Прогноз і анонс на матч Ліги націй
Іспанська збірна взяла гору на виїзді
фото: EFE

Центральний матч вечора відбудеться в іспанській столиці

Сьогодні, 15 листопада 2026 року, національна команда Іспанії на стадіоні «Ванда Метрополітано» в Мадриді прийме збірну Англії у рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Англія

Лідером симпатій на 11:50 15 листопада стали чинні чемпіони світу, вважають фахівці GGBET. На потенційну перемогу збірної Іспанії запропоновано коефіцієнт 1,95. Зате на ймовірну звитягу команди Томаса Тухеля виставлено кеф 3,78. Підсумкову нічию оцінено балом 3,96. Натомість на бойову мирову (2:2) закладено коефіцієнт 10,50. Тим часом на тотал менше 1,5 запропоновано 4,58.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Фурія Роха» розібралася зі збірною Чехії (2:0). Голами відзначилися хавбек Буена та оборонець Пубіль. Попереднє же вікно поєдинків підопічні Луїса де ла Фуенте завершили перемогою над Хорватією (2:1). Тоді дубль оформив півзахисник Меріно.

Натомість збірна Англії кілька днів тому переграла Хорватію (2:1), Забиті м'ячі до свого активу записали хавбек Роджерс і форвард Кейн. Вереснево-жовтневий цикл «Три леви» завершили розгромом збірної Чехії (3:0). Дубль оформив той же Кейн, а ще один гол у власні ворота оформив оборонець Цоуфал.

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Історія очних зустрічей

Команди на цей момент зіграли 29 матчів. Незначна перевага на боці «Трьох левів» – 14 перемог проти 12-ти в піренейців. Унічию завершилися лише три поєдинки.

Попередній матч суперників виявився результативним. Збірна Іспанії оформила виїзну перемогу (3:2). У складі Англії забиті м'ячі оформили вінгер Гордон і форвард Кейн. За «Фурію Роху» голами відзначилися нападник Ямаль, хавбек Баена та форвард Оярсабаль.

Де дивитися матч Іспанія – Англія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: Ліга націй футбол

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