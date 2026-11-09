Став відомий календар матчів жіночої збірної України з футболу у Лізі націй

За результатами жеребкування збірна України у квартеті B2 змагатиметься з командами Чехії, Греції та Литви

УЄФА затвердив календар матчів групи B2 жіночої Ліги націй з футболу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За результатами жеребкування збірна України у квартеті B2 змагатиметься з командами Чехії, Греції та Литви.

Календар матчів групи В2

1 тур. 02.03.2027

Україна – Литва

Греція – Чехія

2 тур. 06.03.2027

Чехія – Україна

Греція – Литва

3 тур. 20.04.2027

Греція – Україна

Чехія – Литва

4 тур. 24.04.2027

Литва – Україна

Чехія – Греція

5 тур. 11.06.2027

Україна – Чехія

Литва – Греція

6 тур. 15.06.2027

Україна – Греція

Литва – Чехія

Час початку матчів стане відомий пізніше.

Формат турніру

У жіночій Лізі націй збірні поділені на три ліги на основі підсумкового загального рейтингу європейської кваліфікації 2026 року. У Лізі A виступають 16 команд, у Лізі B – 16 (серед них – збірна України), а в Лізі C – 22 команди.

Чотири переможці груп Ліги A виходять до раунду плей-оф (фіналу чотирьох).

У фінальній стадії усі протистояння складаються з двох матчів (вдома та на виїзді). Проводяться два півфінали, матч за третє місце та фінал. Пари учасників і номінальний господар у першому матчі визначаються жеребкуванням.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).