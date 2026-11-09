Став відомий календар матчів жіночої збірної України з футболу у Лізі націй
За результатами жеребкування збірна України у квартеті B2 змагатиметься з командами Чехії, Греції та Литви
УЄФА затвердив календар матчів групи B2 жіночої Ліги націй з футболу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
За результатами жеребкування збірна України у квартеті B2 змагатиметься з командами Чехії, Греції та Литви.
Календар матчів групи В2
1 тур. 02.03.2027
- Україна – Литва
- Греція – Чехія
2 тур. 06.03.2027
- Чехія – Україна
- Греція – Литва
3 тур. 20.04.2027
- Греція – Україна
- Чехія – Литва
4 тур. 24.04.2027
- Литва – Україна
- Чехія – Греція
5 тур. 11.06.2027
- Україна – Чехія
- Литва – Греція
6 тур. 15.06.2027
- Україна – Греція
- Литва – Чехія
Час початку матчів стане відомий пізніше.
Формат турніру
У жіночій Лізі націй збірні поділені на три ліги на основі підсумкового загального рейтингу європейської кваліфікації 2026 року. У Лізі A виступають 16 команд, у Лізі B – 16 (серед них – збірна України), а в Лізі C – 22 команди.
Чотири переможці груп Ліги A виходять до раунду плей-оф (фіналу чотирьох).
У фінальній стадії усі протистояння складаються з двох матчів (вдома та на виїзді). Проводяться два півфінали, матч за третє місце та фінал. Пари учасників і номінальний господар у першому матчі визначаються жеребкуванням.
Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.
«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.
Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.
Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.
Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).
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