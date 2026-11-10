Зідан замість Тюрама викликав до збірної Франції дебютанта на поєдинки Ліги націй

Елі Крупі в 20 років потрапив до французької збірної

Бомбардир із італійської Серії A вибув із обойми «триколірних»

Нападник англійського «Борнмута» Елі Крупі вперше отримав запрошення до національної команди Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації футболу Франції.

Керманич «триколірних» Зінедін Зідан екстрено викликав молодого форварда. Крупі замінив у таборі французької збірної Маркуса Тюрама. Нападник міланського «Інтера» отримав ушкодження стегна та повернувся лікуватися в клуб.

Новачок національної команди сам нещодавно повернувся з лазарету. Крупі пропустив старт сезону через важку травму коліна. За його плечима чотири поєдинки в усіх турнірах (один асист).

Франція 12 листопада зустрінеться зі збірною Італії на виїзді. Натомість 15 листопада підопічні Зідана приймуть збірну Туреччини в Бордо. Крупі зможе дебютувати за національну команду в одному з цих поєдинків. Він також міг обрати для виступів Кот-д'Івуар або Португалію.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.