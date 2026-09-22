Календар матчів Ліги націй-2026/27: повний розклад усіх поєдинків

Груповий етап Ліги націй стартує 24 вересня, а завершиться 17 листопада: календар матчів усіх дивізіонів та ігри збірної України

УЄФА оприлюднив повний календар матчів Ліги націй сезону-2026/27. Груповий етап п'ятого розіграшу турніру стартує 24 вересня та завершиться 17 листопада 2026 року.

Збірна України виступатиме у Лізі B у групі B2. Суперниками «синьо-жовтих» будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перші два матчі українська команда проведе на виїзді, після чого зіграє два домашні поєдинки у Словаччині.

Переможці Ліги націй

Наразі в турнірі тріумфували три національні команди. Захищатиме титул збірна Португалії, яка двічі взяла трофей під егідою УЄФА. У сезоні 2024/25 Кріштіану Роналду та компанія у фіналі здолали Іспанію. Чинні чемпіони світу тричі поспіль дійшли до вирішального поєдинку, але перемогли лише одного разу – в кампанії 2022/23. А в сезоні 2020/21 у Лізі націй тріумфувала збірна Франції.

Усі ці національні команди знову змагатимуться в Дивізіоні A, тож потенційно можуть дістатися до фіналу й цього разу. До того ж, потрапили вони в різні групи. Зокрема, французи протистоятимуть Італії, Бельгії та Туреччині. Збірна Іспанії – хорватам, англійцям і чехам. Натомість Португалія проекзаменує національні команди Данії, Норвегії та Вельсу.

Бомбардири Ліги націй

Продовжиться у новому сезоні турніру протистояння забивних нападників. Наразі найкращим голеадором Ліги націй залишається Ерлінг Голанд. Норвежець оформив 19 м'ячів. Неподалік розташувалися старші колеги – суперветеран Кріштіану Роналду з Португалії та серб Александар Мітровіч (по 15 голів). Один із претендентів на «Золотий м'яч» Кіліан Мбаппе дав фору цим хлопцям і поки забив лише дев'ять м'ячів.

Найкращим бомбардиром збірної України в турнірі залишається Артем Довбик. Форвард італійської Болоньї оформив чотири голи в Лізі націй. Тим часом півзахисники Олександр Зінченко та Руслан Маліновський відзначилися трьома м'ячами кожен. Серед конкурентів «синьо-жовтих» найрезультативнішим залишається лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів оформив вісім голів (16 матчів).

Парадокс Дивізіону D

Цьогоріч поєдинки в найнижчому дивізіоні фактично будуть позбавлені турнірного значення. Якщо раніше національні команди, що там змагалися, вже не могли впасти нижче, то тепер вони ще й всі разом стануть переможцями. УЄФА вирішила переформатувати турнір і відмовиться від Дивізіону D у сезоні 2028/29. Тож національні команди Гібралтару, Мальти, Андорри, Литви, Азербайджану та Ліхтенштейну в будь-якому разі піднімуться в Дивізіон С.

Матчі збірної України у Лізі націй-2026/27

Дата Матч Час 25 вересня 2026 Угорщина – Україна 21:45 28 вересня 2026 Грузія – Україна 21:45 2 жовтня 2026 Україна – Північна Ірландія 21:45 5 жовтня 2026 Україна – Угорщина 21:45 14 листопада 2026 Північна Ірландія – Україна 21:45 17 листопада 2026 Україна – Грузія 21:45

*Час початку матчів наведено за київським часом. Домашні поєдинки України проти Північної Ірландії та Угорщини відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві, Словаччина.

Групи Ліги націй-2026/27

Ліга A

Група A1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина.

Франція, Італія, Бельгія, Туреччина. Група A2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція.

Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція. Група A3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія.

Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія. Група A4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.

Ліга B

Група B1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія.

Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія. Група B2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія.

Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія. Група B3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово.

Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово. Група B4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.

Ліга C

Група C1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино.

Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино. Група C2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія.

Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія. Група C3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова.

Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова. Група C4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург.

Ліга D

Група D1: Гібралтар, Мальта, Андорра.

Гібралтар, Мальта, Андорра. Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.

Календар матчів Ліги націй-2026/27

1-й тур – 24–26 вересня 24 вересня Андорра – Мальта Нідерланди – Німеччина Сербія – Греція Норвегія – Данія Португалія – Уельс Австрія – Ізраїль Косово – Ірландія Ліхтенштейн – Литва 25 вересня Грузія – Північна Ірландія Вірменія – Латвія Італія – Бельгія Туреччина – Франція Угорщина – Україна Польща – Боснія і Герцеговина Швеція – Румунія Чорногорія – Кіпр 26 вересня Словенія – Шотландія Сан-Марино – Фінляндія Фарерські острови – Казахстан Болгарія – Люксембург Ісландія – Естонія Чехія – Хорватія Англія – Іспанія Північна Македонія – Швейцарія Албанія – Білорусь Словаччина – Молдова 2-й тур – 27–29 вересня 27 вересня Литва – Азербайджан Сербія – Нідерланди Данія – Уельс Австрія – Косово Гібралтар – Андорра Німеччина – Греція Норвегія – Португалія Ізраїль – Ірландія 28 вересня Грузія – Україна Вірменія – Чорногорія Бельгія – Франція Туреччина – Італія Північна Ірландія – Угорщина Румунія – Боснія і Герцеговина Швеція – Польща Латвія – Кіпр 29 вересня Фінляндія – Білорусь Молдова – Фарерські острови Чехія – Англія Іспанія – Хорватія Шотландія – Швейцарія Словенія – Північна Македонія Сан-Марино – Албанія Словаччина – Казахстан Болгарія – Естонія Люксембург – Ісландія 3-й тур – 1–3 жовтня 1 жовтня Азербайджан – Ліхтенштейн Німеччина – Сербія Греція – Нідерланди Данія – Португалія Уельс – Норвегія Ізраїль – Косово Ірландія – Австрія Мальта – Гібралтар 2 жовтня Казахстан – Молдова Кіпр – Вірменія Бельгія – Туреччина Франція – Італія Угорщина – Грузія Україна – Північна Ірландія Боснія і Герцеговина – Швеція Польща – Румунія Латвія – Чорногорія Фарерські острови – Словаччина 3 жовтня Фінляндія – Албанія Хорватія – Англія Білорусь – Сан-Марино Естонія – Люксембург Ісландія – Болгарія Іспанія – Чехія Північна Македонія – Шотландія Швейцарія – Словенія 4-й тур – 4–6 жовтня 4 жовтня Азербайджан – Литва Косово – Австрія Мальта – Андорра Греція – Німеччина Нідерланди – Сербія Португалія – Норвегія Уельс – Данія Ірландія – Ізраїль 5 жовтня Кіпр – Латвія Франція – Бельгія Італія – Туреччина Північна Ірландія – Грузія Україна – Угорщина Боснія і Герцеговина – Польща Румунія – Швеція Чорногорія – Вірменія 6 жовтня Казахстан – Фарерські острови Хорватія – Іспанія Англія – Чехія Шотландія – Словенія Швейцарія – Північна Македонія Албанія – Сан-Марино Білорусь – Фінляндія Молдова – Словаччина Естонія – Ісландія Люксембург – Болгарія 5-й тур – 12–14 листопада 12 листопада Туреччина – Бельгія Вірменія – Кіпр Італія – Франція Чехія – Іспанія Англія – Хорватія Албанія – Фінляндія Сан-Марино – Білорусь Чорногорія – Латвія 13 листопада Молдова – Казахстан Нідерланди – Греція Сербія – Німеччина Шотландія – Північна Македонія Словенія – Швейцарія Словаччина – Фарерські острови Болгарія – Ісландія Люксембург – Естонія Андорра – Гібралтар Ліхтенштейн – Азербайджан 14 листопада Косово – Ізраїль Норвегія – Уельс Грузія – Угорщина Португалія – Данія Північна Ірландія – Україна Австрія – Ірландія Румунія – Польща Швеція – Боснія і Герцеговина 6-й тур – 15–17 листопада 15 листопада Кіпр – Чорногорія Латвія – Вірменія Білорусь – Албанія Фінляндія – Сан-Марино Бельгія – Італія Франція – Туреччина Хорватія – Чехія Іспанія – Англія 16 листопада Фарерські острови – Молдова Казахстан – Словаччина Естонія – Болгарія Ісландія – Люксембург Литва – Ліхтенштейн Німеччина – Нідерланди Греція – Сербія Північна Македонія – Словенія Швейцарія – Шотландія Гібралтар – Мальта 17 листопада Данія – Норвегія Уельс – Португалія Угорщина – Північна Ірландія Україна – Грузія Ізраїль – Австрія Ірландія – Косово Боснія і Герцеговина – Румунія Польща – Швеція

Ключові дати Ліги націй-2026/27

24–26 вересня 2026 року – 1-й тур;

– 1-й тур; 27–29 вересня – 2-й тур;

– 2-й тур; 1–3 жовтня – 3-й тур;

– 3-й тур; 4–6 жовтня – 4-й тур;

– 4-й тур; 12–14 листопада – 5-й тур;

– 5-й тур; 15–17 листопада – 6-й тур;

– 6-й тур; 25–30 березня 2027 року – чвертьфінали Ліги A та стикові матчі між дивізіонами;

– чвертьфінали Ліги A та стикові матчі між дивізіонами; 9–13 червня 2027 року – фінальний турнір Ліги націй.

У Лізі A переможці груп та команди, які посядуть другі місця, вийдуть до чвертьфіналу. Переможці чвертьфінальних протистоянь зіграють у фінальному турнірі в червні 2027 року.

У Лізі B переможці груп отримають пряму путівку до Ліги A, а команди, які посядуть четверті місця, зіграють стикові матчі за право залишитися у дивізіоні. Україна виступає у групі B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.