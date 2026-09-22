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Календар матчів Ліги націй-2026/27: повний розклад усіх поєдинків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар матчів Ліги націй-2026/27: повний розклад усіх поєдинків
Календар ігор Ліги націй-2026/27
колаж: glavcom.ua

Груповий етап Ліги націй стартує 24 вересня, а завершиться 17 листопада: календар матчів усіх дивізіонів та ігри збірної України

УЄФА оприлюднив повний календар матчів Ліги націй сезону-2026/27. Груповий етап п'ятого розіграшу турніру стартує 24 вересня та завершиться 17 листопада 2026 року.

Збірна України виступатиме у Лізі B у групі B2. Суперниками «синьо-жовтих» будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перші два матчі українська команда проведе на виїзді, після чого зіграє два домашні поєдинки у Словаччині.

Переможці Ліги націй

Наразі в турнірі тріумфували три національні команди. Захищатиме титул збірна Португалії, яка двічі взяла трофей під егідою УЄФА. У сезоні 2024/25 Кріштіану Роналду та компанія у фіналі здолали Іспанію. Чинні чемпіони світу тричі поспіль дійшли до вирішального поєдинку, але перемогли лише одного разу – в кампанії 2022/23. А в сезоні 2020/21 у Лізі націй тріумфувала збірна Франції.

Усі ці національні команди знову змагатимуться в Дивізіоні A, тож потенційно можуть дістатися до фіналу й цього разу. До того ж, потрапили вони в різні групи. Зокрема, французи протистоятимуть Італії, Бельгії та Туреччині. Збірна Іспанії – хорватам, англійцям і чехам. Натомість Португалія проекзаменує національні команди Данії, Норвегії та Вельсу.

Бомбардири Ліги націй

Продовжиться у новому сезоні турніру протистояння забивних нападників. Наразі найкращим голеадором Ліги націй залишається Ерлінг Голанд. Норвежець оформив 19 м'ячів. Неподалік розташувалися старші колеги – суперветеран Кріштіану Роналду з Португалії та серб Александар Мітровіч (по 15 голів). Один із претендентів на «Золотий м'яч» Кіліан Мбаппе дав фору цим хлопцям і поки забив лише дев'ять м'ячів.

Найкращим бомбардиром збірної України в турнірі залишається Артем Довбик. Форвард італійської Болоньї оформив чотири голи в Лізі націй. Тим часом півзахисники Олександр Зінченко та Руслан Маліновський відзначилися трьома м'ячами кожен. Серед конкурентів «синьо-жовтих» найрезультативнішим залишається лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів оформив вісім голів (16 матчів).

Парадокс Дивізіону D

Цьогоріч поєдинки в найнижчому дивізіоні фактично будуть позбавлені турнірного значення. Якщо раніше національні команди, що там змагалися, вже не могли впасти нижче, то тепер вони ще й всі разом стануть переможцями. УЄФА вирішила переформатувати турнір і відмовиться від Дивізіону D у сезоні 2028/29. Тож національні команди Гібралтару, Мальти, Андорри, Литви, Азербайджану та Ліхтенштейну в будь-якому разі піднімуться в Дивізіон С.

Матчі збірної України у Лізі націй-2026/27

Дата Матч Час
25 вересня 2026 Угорщина – Україна 21:45
28 вересня 2026 Грузія – Україна 21:45
2 жовтня 2026 Україна – Північна Ірландія 21:45
5 жовтня 2026 Україна – Угорщина 21:45
14 листопада 2026 Північна Ірландія – Україна 21:45
17 листопада 2026 Україна – Грузія 21:45

*Час початку матчів наведено за київським часом. Домашні поєдинки України проти Північної Ірландії та Угорщини відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві, Словаччина.

Групи Ліги націй-2026/27

Ліга A

  • Група A1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина.
  • Група A2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція.
  • Група A3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія.
  • Група A4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.

Ліга B

  • Група B1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія.
  • Група B2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія.
  • Група B3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово.
  • Група B4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.

Ліга C

  • Група C1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино.
  • Група C2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія.
  • Група C3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова.
  • Група C4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург.

Ліга D

  • Група D1: Гібралтар, Мальта, Андорра.
  • Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.

Календар матчів Ліги націй-2026/27

1-й тур – 24–26 вересня
24 вересня
Андорра – Мальта
Нідерланди – Німеччина
Сербія – Греція
Норвегія – Данія
Португалія – Уельс
Австрія – Ізраїль
Косово – Ірландія
Ліхтенштейн – Литва
25 вересня
Грузія – Північна Ірландія
Вірменія – Латвія
Італія – Бельгія
Туреччина – Франція
Угорщина – Україна
Польща – Боснія і Герцеговина
Швеція – Румунія
Чорногорія – Кіпр
26 вересня
Словенія – Шотландія
Сан-Марино – Фінляндія
Фарерські острови – Казахстан
Болгарія – Люксембург
Ісландія – Естонія
Чехія – Хорватія
Англія – Іспанія
Північна Македонія – Швейцарія
Албанія – Білорусь
Словаччина – Молдова
2-й тур – 27–29 вересня
27 вересня
Литва – Азербайджан
Сербія – Нідерланди
Данія – Уельс
Австрія – Косово
Гібралтар – Андорра
Німеччина – Греція
Норвегія – Португалія
Ізраїль – Ірландія
28 вересня
Грузія – Україна
Вірменія – Чорногорія
Бельгія – Франція
Туреччина – Італія
Північна Ірландія – Угорщина
Румунія – Боснія і Герцеговина
Швеція – Польща
Латвія – Кіпр
29 вересня
Фінляндія – Білорусь
Молдова – Фарерські острови
Чехія – Англія
Іспанія – Хорватія
Шотландія – Швейцарія
Словенія – Північна Македонія
Сан-Марино – Албанія
Словаччина – Казахстан
Болгарія – Естонія
Люксембург – Ісландія
3-й тур – 1–3 жовтня
1 жовтня
Азербайджан – Ліхтенштейн
Німеччина – Сербія
Греція – Нідерланди
Данія – Португалія
Уельс – Норвегія
Ізраїль – Косово
Ірландія – Австрія
Мальта – Гібралтар
2 жовтня
Казахстан – Молдова
Кіпр – Вірменія
Бельгія – Туреччина
Франція – Італія
Угорщина – Грузія
Україна – Північна Ірландія
Боснія і Герцеговина – Швеція
Польща – Румунія
Латвія – Чорногорія
Фарерські острови – Словаччина
3 жовтня
Фінляндія – Албанія
Хорватія – Англія
Білорусь – Сан-Марино
Естонія – Люксембург
Ісландія – Болгарія
Іспанія – Чехія
Північна Македонія – Шотландія
Швейцарія – Словенія
4-й тур – 4–6 жовтня
4 жовтня
Азербайджан – Литва
Косово – Австрія
Мальта – Андорра
Греція – Німеччина
Нідерланди – Сербія
Португалія – Норвегія
Уельс – Данія
Ірландія – Ізраїль
5 жовтня
Кіпр – Латвія
Франція – Бельгія
Італія – Туреччина
Північна Ірландія – Грузія
Україна – Угорщина
Боснія і Герцеговина – Польща
Румунія – Швеція
Чорногорія – Вірменія
6 жовтня
Казахстан – Фарерські острови
Хорватія – Іспанія
Англія – Чехія
Шотландія – Словенія
Швейцарія – Північна Македонія
Албанія – Сан-Марино
Білорусь – Фінляндія
Молдова – Словаччина
Естонія – Ісландія
Люксембург – Болгарія
5-й тур – 12–14 листопада
12 листопада
Туреччина – Бельгія
Вірменія – Кіпр
Італія – Франція
Чехія – Іспанія
Англія – Хорватія
Албанія – Фінляндія
Сан-Марино – Білорусь
Чорногорія – Латвія
13 листопада
Молдова – Казахстан
Нідерланди – Греція
Сербія – Німеччина
Шотландія – Північна Македонія
Словенія – Швейцарія
Словаччина – Фарерські острови
Болгарія – Ісландія
Люксембург – Естонія
Андорра – Гібралтар
Ліхтенштейн – Азербайджан
14 листопада
Косово – Ізраїль
Норвегія – Уельс
Грузія – Угорщина
Португалія – Данія
Північна Ірландія – Україна
Австрія – Ірландія
Румунія – Польща
Швеція – Боснія і Герцеговина
6-й тур – 15–17 листопада
15 листопада
Кіпр – Чорногорія
Латвія – Вірменія
Білорусь – Албанія
Фінляндія – Сан-Марино
Бельгія – Італія
Франція – Туреччина
Хорватія – Чехія
Іспанія – Англія
16 листопада
Фарерські острови – Молдова
Казахстан – Словаччина
Естонія – Болгарія
Ісландія – Люксембург
Литва – Ліхтенштейн
Німеччина – Нідерланди
Греція – Сербія
Північна Македонія – Словенія
Швейцарія – Шотландія
Гібралтар – Мальта
17 листопада
Данія – Норвегія
Уельс – Португалія
Угорщина – Північна Ірландія
Україна – Грузія
Ізраїль – Австрія
Ірландія – Косово
Боснія і Герцеговина – Румунія
Польща – Швеція

Ключові дати Ліги націй-2026/27

  • 24–26 вересня 2026 року – 1-й тур;
  • 27–29 вересня – 2-й тур;
  • 1–3 жовтня – 3-й тур;
  • 4–6 жовтня – 4-й тур;
  • 12–14 листопада – 5-й тур;
  • 15–17 листопада – 6-й тур;
  • 25–30 березня 2027 року – чвертьфінали Ліги A та стикові матчі між дивізіонами;
  • 9–13 червня 2027 року – фінальний турнір Ліги націй.

У Лізі A переможці груп та команди, які посядуть другі місця, вийдуть до чвертьфіналу. Переможці чвертьфінальних протистоянь зіграють у фінальному турнірі в червні 2027 року.

У Лізі B переможці груп отримають пряму путівку до Ліги A, а команди, які посядуть четверті місця, зіграють стикові матчі за право залишитися у дивізіоні. Україна виступає у групі B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

❗️ Ліга націй-2026/27 також пов'язана з кваліфікацією до Євро-2028: результати турніру можуть дати окремим збірним додаткову можливість потрапити до стикових матчів відбору на чемпіонат Європи.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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