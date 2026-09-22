Календар матчів Ліги націй-2026/27: повний розклад усіх поєдинків
Груповий етап Ліги націй стартує 24 вересня, а завершиться 17 листопада: календар матчів усіх дивізіонів та ігри збірної України
УЄФА оприлюднив повний календар матчів Ліги націй сезону-2026/27. Груповий етап п'ятого розіграшу турніру стартує 24 вересня та завершиться 17 листопада 2026 року.
Збірна України виступатиме у Лізі B у групі B2. Суперниками «синьо-жовтих» будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перші два матчі українська команда проведе на виїзді, після чого зіграє два домашні поєдинки у Словаччині.
Переможці Ліги націй
Наразі в турнірі тріумфували три національні команди. Захищатиме титул збірна Португалії, яка двічі взяла трофей під егідою УЄФА. У сезоні 2024/25 Кріштіану Роналду та компанія у фіналі здолали Іспанію. Чинні чемпіони світу тричі поспіль дійшли до вирішального поєдинку, але перемогли лише одного разу – в кампанії 2022/23. А в сезоні 2020/21 у Лізі націй тріумфувала збірна Франції.
Усі ці національні команди знову змагатимуться в Дивізіоні A, тож потенційно можуть дістатися до фіналу й цього разу. До того ж, потрапили вони в різні групи. Зокрема, французи протистоятимуть Італії, Бельгії та Туреччині. Збірна Іспанії – хорватам, англійцям і чехам. Натомість Португалія проекзаменує національні команди Данії, Норвегії та Вельсу.
Бомбардири Ліги націй
Продовжиться у новому сезоні турніру протистояння забивних нападників. Наразі найкращим голеадором Ліги націй залишається Ерлінг Голанд. Норвежець оформив 19 м'ячів. Неподалік розташувалися старші колеги – суперветеран Кріштіану Роналду з Португалії та серб Александар Мітровіч (по 15 голів). Один із претендентів на «Золотий м'яч» Кіліан Мбаппе дав фору цим хлопцям і поки забив лише дев'ять м'ячів.
Найкращим бомбардиром збірної України в турнірі залишається Артем Довбик. Форвард італійської Болоньї оформив чотири голи в Лізі націй. Тим часом півзахисники Олександр Зінченко та Руслан Маліновський відзначилися трьома м'ячами кожен. Серед конкурентів «синьо-жовтих» найрезультативнішим залишається лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів оформив вісім голів (16 матчів).
Парадокс Дивізіону D
Цьогоріч поєдинки в найнижчому дивізіоні фактично будуть позбавлені турнірного значення. Якщо раніше національні команди, що там змагалися, вже не могли впасти нижче, то тепер вони ще й всі разом стануть переможцями. УЄФА вирішила переформатувати турнір і відмовиться від Дивізіону D у сезоні 2028/29. Тож національні команди Гібралтару, Мальти, Андорри, Литви, Азербайджану та Ліхтенштейну в будь-якому разі піднімуться в Дивізіон С.
Матчі збірної України у Лізі націй-2026/27
|Дата
|Матч
|Час
|25 вересня 2026
|Угорщина – Україна
|21:45
|28 вересня 2026
|Грузія – Україна
|21:45
|2 жовтня 2026
|Україна – Північна Ірландія
|21:45
|5 жовтня 2026
|Україна – Угорщина
|21:45
|14 листопада 2026
|Північна Ірландія – Україна
|21:45
|17 листопада 2026
|Україна – Грузія
|21:45
*Час початку матчів наведено за київським часом. Домашні поєдинки України проти Північної Ірландії та Угорщини відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві, Словаччина.
Групи Ліги націй-2026/27
Ліга A
- Група A1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина.
- Група A2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція.
- Група A3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія.
- Група A4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.
Ліга B
- Група B1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія.
- Група B2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія.
- Група B3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово.
- Група B4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.
Ліга C
- Група C1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино.
- Група C2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія.
- Група C3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова.
- Група C4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург.
Ліга D
- Група D1: Гібралтар, Мальта, Андорра.
- Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.
Календар матчів Ліги націй-2026/27
Ключові дати Ліги націй-2026/27
- 24–26 вересня 2026 року – 1-й тур;
- 27–29 вересня – 2-й тур;
- 1–3 жовтня – 3-й тур;
- 4–6 жовтня – 4-й тур;
- 12–14 листопада – 5-й тур;
- 15–17 листопада – 6-й тур;
- 25–30 березня 2027 року – чвертьфінали Ліги A та стикові матчі між дивізіонами;
- 9–13 червня 2027 року – фінальний турнір Ліги націй.
У Лізі A переможці груп та команди, які посядуть другі місця, вийдуть до чвертьфіналу. Переможці чвертьфінальних протистоянь зіграють у фінальному турнірі в червні 2027 року.
У Лізі B переможці груп отримають пряму путівку до Ліги A, а команди, які посядуть четверті місця, зіграють стикові матчі за право залишитися у дивізіоні. Україна виступає у групі B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
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