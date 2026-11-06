Тухель не викликав лідера «Челсі» на поєдинки збірної Англії у Лізі націй

Прем'єрне запрошення отримав молодший брат зірки національної команди

Атакувальний півзахисник лондонського «Челсі» Коул Палмер залишився за бортом збірної Англії на фініші основного етапу Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

До заявки «Трьох левів» потрапили 25 футболістів. Зокрема, керманич національної команди Томас Тухель вперше запросив півзахисника дортмундської «Боруссії» Джоба Беллінгема. Молодший брат Джуда Беллінгема («Реала») раніше виступав за молодіжну збірну Англії (12 матчів, один гол).

Палмер же востаннє виходив на поле в складі «Трьох левів» у березні. Перед Чемпіонатом світу 2026 Тухель несподівано не вніс хавбека до заявки збірної Англії на турнір. А в перше осіннє вікно Ліги націй той відмовився від виклику, зіславшись на дискомфорт і біль.

У нинішньому сезоні Палмер зіграв 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і три результативні передачі. Натомість Беллінгем-молодший провів 14 матчів загалом, у яких оформив три асисти.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.