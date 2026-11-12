Ужгород провів збірну України з футболу на вирішальні матчі Ліги націй (фото)

14 листопада збірна України зіграє на виїзді з Північною Ірландією і 17 листопада прийматиме Грузію

Від початку повномасштабного вторгнення національна збірна лише вдруге провела збір в Україні

12 листопада на площі Петефі в Ужгороді відбулися проводи національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Об 11:00 на площі Петефі зібралися ужгородці та гості міста. Вони прийшли з національними прапорами, щоб побажати гравцям і тренерському штабу успіху.

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Збір мав особливе значення: від початку повномасштабного вторгнення національна збірна збирається в Україні лише вдруге. Можливість тренуватися вдома і поспілкуватися з вболівальниками стала для всіх учасників дуже цінною.

Попереду в команди два вирішальні матчі групового етапу Ліги націй: 14 листопада збірна України зіграє на виїзді з Північною Ірландією і 17 листопада прийматиме Грузію у словацьких Кошицях.

Зустріч Україна – Грузія відбудеться 17 листопада о 21:45 за київським часом на «Košická futbalová aréna» у Кошицях.

Нагадаємо, українські футзалістки здобули золото Юнацької Олімпіади 2026. У фінальному матчі наші дівчата перемогли Венесуелу.