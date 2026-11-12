Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ужгород провів збірну України з футболу на вирішальні матчі Ліги націй (фото)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ужгород провів збірну України з футболу на вирішальні матчі Ліги націй (фото)
14 листопада збірна України зіграє на виїзді з Північною Ірландією і 17 листопада прийматиме Грузію
фото: УАФ

Від початку повномасштабного вторгнення національна збірна лише вдруге провела збір в Україні 

12 листопада на площі Петефі в Ужгороді відбулися проводи національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Об 11:00 на площі Петефі зібралися ужгородці та гості міста. Вони прийшли з національними прапорами, щоб побажати гравцям і тренерському штабу успіху. 

8 фото
На весь екран

Збір мав особливе значення: від початку повномасштабного вторгнення національна збірна збирається в Україні лише вдруге. Можливість тренуватися вдома і поспілкуватися з вболівальниками стала для всіх учасників дуже цінною.

Попереду в команди два вирішальні матчі групового етапу Ліги націй: 14 листопада збірна України зіграє на виїзді з Північною Ірландією і 17 листопада прийматиме Грузію у словацьких Кошицях.

Зустріч Україна – Грузія відбудеться 17 листопада о 21:45 за київським часом на «Košická futbalová aréna» у Кошицях.

Нагадаємо, українські футзалістки здобули золото Юнацької Олімпіади 2026. У фінальному матчі наші дівчата перемогли Венесуелу.

Читайте також:

Теги: футбол Ужгород Закарпаття Ліга націй Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» поступився у другому поспіль матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» і «Спортинг» зіграли у Лізі чемпіонів: результат матчу
3 листопада, 21:41
Неймар порушив нове футбольне правило
Неймар опинився під загрозою дискваліфікації до кінця сезону
27 жовтня, 12:19
Класичне цього разу прийме Львів
«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України Реклама
27 жовтня, 10:10
Гаррі Кейн став четвертим англійцем в історії, який отримав «Золотий м'яч»
Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026
26 жовтня, 23:39
Ніклас Фюллькруг відшукав найкращу форму вдома
Списаний в Англії форвард повторив рекорди чемпіонату Німеччини
25 жовтня, 20:41
Михайло Мудрик (на передньому плані) в складі збірної України
Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ
22 жовтня, 00:04
Українська збірна мала «шостого гравця» в Раквере
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
20 жовтня, 23:17
Кріштіану Роналду навряд одягне футболку португальської збірної цьогоріч
Роналду продовжив бойкот збірної Португалії після дискваліфікації – джерело
20 жовтня, 21:46
«Арсенал» нещодавно запропонував своєму головному тренеру Мікелю Артеті величезний контракт
«Арсенал» масово звільняє працівників після рекордної угоди з Мікелем Артетою
14 жовтня, 21:59

Футбол

Найгірша команда чемпіонату Англії відправила тренера у відставку
Найгірша команда чемпіонату Англії відправила тренера у відставку
Ужгород провів збірну України з футболу на вирішальні матчі Ліги націй (фото)
Ужгород провів збірну України з футболу на вирішальні матчі Ліги націй (фото)
Італія – Франція. Прогноз і анонс на матч Ліги націй
Італія – Франція. Прогноз і анонс на матч Ліги націй
«Манчестер Юнайтед» офіційно звільнив головного тренера
«Манчестер Юнайтед» офіційно звільнив головного тренера
«Мілан» накинув оком на бомбардира «Брюгге» – ЗМІ
«Мілан» накинув оком на бомбардира «Брюгге» – ЗМІ
«Евертон» готує сенсаційний трансфер екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ
«Евертон» готує сенсаційний трансфер екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
121K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
112K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua