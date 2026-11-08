Збірна Португалії втратила зірку на прийдешні поєдинки Ліги націй

Спадкоємець Кріштіану Роналду пропустить найближчі матчі

Нападник стамбульського «Галатасарая» Рафаел Леан вибув із обойми національної команди Португалії на листопадове вікно Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на A Bola.

Вінгер зазнав травми в турецькій Суперлізі. Під час обстеження у Леана виявили серйозне розтягнення м'язів і гематому в районі задньої поверхні стегна. Він вибув орієнтовно на місяць.

Як наслідок, нападник пропустить поєдинки португальської збірної проти Данії (14 листопада) та Вельсу (17 листопада). Піренейці після чотирьох турів нового сезону турніру йдуть без втрат. Підопічні Жорже Жезуша вже гарантували собі вихід у плейоф Ліги націй.

Леан у нинішньому сезоні зіграв 11 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. У жовтні після скандального від'їзду з табору національної команди Кріштіану Роналду саме нападник забрав культовий 7-й номер.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.