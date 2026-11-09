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Мальдера замінив форварда збірної України перед поєдинками Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Мальдера замінив форварда збірної України перед поєдинками Ліги націй
Артем Довбик отримав запрошення тренерського штабу
фото: УАФ

Матвій Пономаренко не допоможе «синьо-жовтим» у листопаді

Нападник італійської «Болоньї» Артем Довбик отримав екстрений виклик до національної команди України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Легіонер замінить в обоймі Андреа Мальдери форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка. Останній приїхав у табір «синьо-жовтих» із ушкодженням. Після томографії з'ясувалося, що бомбардир «біло-синіх» не допоможе збірній України.

Добвик не одягав футболку національної команди з червня. Тоді він провів 45 хвилин у незавершеному спарингу проти збірної Данії (1:2). Загалом у складі «синьо-жовтих» форвард зіграв 41 матч, у яких оформив 11 голів.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Мальдера викликав 26 виконавців. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» – по п'ять футболістів. Натомість «Динамо» та «Харків» делегували по два гравці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

У резервному списку залишаються ще сім виконавців. Зокрема, там опинилися четверо динамівців – воротарі Руслан Нещерет і Георгій Бущан та хавбеки Олександр Піхальонок і Володимир Бражко.

Календар збірної України

У вересні-жовтні «синьо-жовті» зіграли чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Наразі в активі національної команди чотири очки. Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією, а потім протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина – 1:2
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: Артем Довбик ФК «Болонья» Матвій Пономаренко ФК «Динамо» Збірна України Ліга націй футбол Андреа Мальдера

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