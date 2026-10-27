Неймар опинився під загрозою дискваліфікації до кінця сезону

Ветеран неабияк підвів рідну команду на фініші кампанії

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар ризикує достроково завершити сезон-2026 за порушення «правила Вінісіуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Рекордсмен збірної Бразилії став антигероєм протистояння з «Баїєю» (1:1) у рамках 32-го туру Серії A. Він отримав червону картку за підсумками конфлікту з опонентом. Зокрема, Неймар прикрив рот під час словесної суперечки з хавбеком Родріго Нестором.

Досвідчений нападник гарантовано пропустить прийдешній тур бразильської першості. Окрім того, йому загрожує до шести матчів дискваліфікації. Ветерана звинуватили в невиконанні вимог спортивної організації. Максимальна санкція статті – штраф до 100 тисяч реалів і шість поєдинків бану.

Якщо покарання Неймара буде максимальним, то він достроково завершить сезон. У графіку «Сантоса» залишилось якраз шість матчів. «Риби» продовжують боротьбу за місце в Кубку Лібертадорес, відстаючи від чільної п'ятірки Серії A на п'ять очок.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.