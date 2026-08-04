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Коли Неймар завершить професійну кар'єру? Відповідь футболіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Коли Неймар завершить професійну кар'єру? Відповідь футболіста
Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії
фото: Getty Images

Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році, його контракт діє до кінця 2026 року

Нападник «Сантоса» Неймар поділився думками щодо завершення своєї професійної кар'єри у футболі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста та інсайдер Фабриціо Романо.

«Я не думаю про завершення кар'єри. У мене контракт із «Сантосом» до грудня, я хочу зробити все можливе для клубу. Після цього я розгляну варіанти. Залишитись, піти, завершити кар'єру, продовжувати грати… Я не знаю! До грудня ще є час. Подивимося», – наводить слова Неймара Романо.

Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році, його контракт діє до кінця грудня поточного року. У 2026 році форвард забив вісім голів у 16 ​​матчах за команду.

Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Він забив 80 голів за 130 матчів на національному рівні. У складі збірної Бразилії Неймар виграв Олімпіаду (2016 рік) та завоював Кубок конфедерацій (2013 рік).

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар

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