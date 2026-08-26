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«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом
Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.
фото: Getty Images

Журналіст Сормані кинув виклик Неймару

Нападником «Сантос» Неймаром посварився з 69-річним бразильським журналістом Фабіо Сормані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі гравця.

Після матчу чемпіонату Бразилії, у якому «Сантос» зіграв унічию з «Мірасолом» (1:1), Сормані під час прямої трансляції жорстко розкритикував Неймара. Журналіст заявив, що через численні травми форвард втратив свою різкість і більше не здатний обігравати суперників в обмеженому просторі.

Сормані також заявив, що готовий зійтись із гравцем на невеликій ділянці поля.

«На великому просторі ти прокинеш м'яч уперед і втечеш – зрозуміло, що ти швидше. Але на маленькому просторі хочу подивитися, як ти обіграєш мене. Ти більше не можеш це робити, Неймаре. Дай мені п'ять спроб, і я у всіх п'яти випадках заберу в тебе м'яч!», – сказав Сормані.

Неймар опублікував у соцмережах відео у відповідь.

«Виклик прийнятий! З'являйся на тренувальній базі та вибирай простір будь-якого розміру, який захочеш. Тільки не надумай тікати від відповіді», – зазначив Неймар

Сормані у відповідь заявив, що хоче перенести протистояння на кінець року. Він зазначив, що боїться випадково травмувати зіркового форварда і нашкодити «Сантосу».

Неймар відразу відповів новим зверненням.

«Що за старий боягуз... Злякався, а тепер вигадує дешеві відмовки, що мені потрібно зосередитись на сезоні?», – заявив Неймар.

Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році, його контракт діє до кінця грудня поточного року. 

Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Він забив 80 голів за 130 матчів на національному рівні. У складі збірної Бразилії Неймар виграв Олімпіаду (2016 рік) та завоював Кубок конфедерацій (2013 рік).

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох.

Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар

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