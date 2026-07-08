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Господар Чемпіонату світу 2026 отримав нового головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Господар Чемпіонату світу 2026 отримав нового головного тренера
Рафаель Маркес отримав нове призначення
фото: EFE

Відбулися очікувані зміни на містку національної команди

Рафаель Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу національної команди.

Призначення легенди іспанської «Барселони» анонсували навесні. Маркес замінив на посаді досвідченого Хав'єра Агірре, який вивів «Триколор» в 1/8 фіналу Кубка світу. Новий тренер упродовж двох років був його асистентом.

Восени Мексика стартуватиме в новому сезоні Ліги націй КОНКАКАФ. Також Маркес готуватиме національну команду до кваліфікації перед Чемпіонатом світу 2030. Як футболіст він за понад два десятиліття зіграв 148 поєдинків у збірній, у яких оформив 17 голів.

Чим відомий Рафаель Маркес

Уродженець Самори, вихованець гвадалахарського «Атласа». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1996/97, а влітку 1999 року перебрався до Європи.

Спершу відіграв чотири сезони за французький «Монако», а потім віддав 6,5 роки «Барселоні». У складі монегасків став чемпіоном Франції, а в Іспанії виграв усі можливі трофеї – чотири титули Ла Ліги, Кубок і три Суперкубки Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу. Також виступав за «Нью-Йорк Ред Буллз», мексиканський «Леон», італійську «Верону», а завершив ігрову кар'єру в рідному «Атласі».

Там же на рік став спортивним директором. Потім працював із молоддю у скромній іспанській «Алькалі». У 2022-2024 роках тренував дубль «Барселони».

Збірна Мексики на ЧС-2026

Триколор на груповому етапі здобув три перемоги. Підопічні Агірре почергово здолали збірні Південної Африки (2:0), Республіки Корея (1:0) та Чехії (3:0). У рамках 1/16 фіналу Кубка світу мексиканці вибили Еквадор (2:0).

Завершили виступи господарі турніру на стадії 1/8 фіналу. Там збірна Мексики прикро поступилася Англії (2:3). Найкращим бомбардиром національної команди став нападник Кіньйонес (чотири м'ячі). Хавбек Альварадо віддав три результативні передачі.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

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