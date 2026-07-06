Володар Кубка Лібертадорес став головним тренером гранда чемпіонату Франції

Молодий фахівець повернувся до Європи з батьківщини

Французький «Монако» призначив Філіпе Луїса керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі. Його звільнили після невдалого сезону 2025/26 – команда фінішувала сьомою у Лізі 1.

Філіпе Луїс залишався без роботи з березня. Тоді його несподівано звільнили з бразильського «Фламенго». «Стерв'ятники» були першим тренерським досвідом 40-річного фахівця на дорослому рівні.

Чим відомий Філіпе Луїс

Уродженець штату Санта-Катаріна, вихованець «Фігейренсе» з Флоріанополіса. Дебютував у рідній команді в сезоні-2003.

Після двох сезонів на батьківщині переїхав до Європи. Там виступав за резервну команду мадридського «Реала» – «Кастілью», «Депортіво» з Ла-Коруньї, мадридський «Атлетіко», лондонський «Челсі». Останні роки ігрової кар'єри провів у «Фламенго», де й перейшов на тренерську роботу.

Виграв чемпіонські титули в Іспанії, Англії та Бразилії (двічі). У складі «Атлетіко» виграв два трофеї Ліги Європи та три Суперкубки УЄФА. Натомість з «Фламенго» двічі тріумфував у Копа Лібертадорес.

Тренерська кар'єра Філіпе Луїса

У січні 2024 року очолив команду U-17 Фламенго. Пропрацював на посаді півроку та отримав підвищення до колективу U-20 стерв'ятників. А ще за кілька місяців став головним тренером першої команди.

На чолі Фламенго завоював низку трофеїв. Команда двічі виграла чемпіонат штату, стала чемпіоном Бразилії, здобула Кубок і Суперкубок Бразилії, тріумфувала в Кубку Лібертадорес.

До слова, іспанська «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.