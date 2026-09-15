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Колишній лідер «Ліверпуля» приєднався до Неймара в «Сантосі»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній лідер «Ліверпуля» приєднався до Неймара в «Сантосі»
Філіппе Коутінью повернувся у великий футбол
фото: ФК «Сантос»

Досвідчений хавбек відновив кар'єру після паузи

Бразильський «Сантос» оголосив про перехід півзахисника Філіппе Коутінью. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

34-річний бразилець підписав із «рибами» контракт до кінця 2026 року. «Сантосу» атакувальний хавбек дістався безкоштовно, бо був вільним агентом із лютого. У новій команді він виступатиме під 11-м номером.

Взимку Коутінью розірвав договір із «Васко да Гама». На такий крок ветеран пішов через психологічний тиск. Його з одноклубниками освистали після одного з поєдинків каріокас, тож він призупинив виступи.

Коутінью у нинішньому сезоні встиг зіграти сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та одну результативну передачу. Зоряні роки кар'єри бразильця припали на період в англійському «Ліверпулі» десятиліття тому.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Філіппе Коутіньо

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