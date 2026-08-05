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Неймар ледь не побився з уболівальниками «Ремо» після гри Кубка Бразилії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Неймар ледь не побився з уболівальниками «Ремо» після гри Кубка Бразилії
Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році
фото: Getty Images

Неймар вступив у суперечку з уболівальниками та персоналом «Ремо»

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар посварився з уболівальниками «Ремо» після матчу 1/8 фіналу Кубка Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

«Сантос» здобув перемогу у виїзній зустрічі проти «Ремо» з рахунком 1:0 і пройшов далі (перший матч – 0:0).

Після матчу в підтрибунному приміщенні Неймар вступив у суперечку з уболівальниками та персоналом домашньої команди. У підсумку, конфлікт ледь не завершився бійкою.

Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році, його контракт діє до кінця грудня поточного року. 

Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Він забив 80 голів за 130 матчів на національному рівні. У складі збірної Бразилії Неймар виграв Олімпіаду (2016 рік) та завоював Кубок конфедерацій (2013 рік).

Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:

  • 1927 рік – заснування клубу
  • 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
  • сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
  • 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
Теги: Неймар НОВИНИ ФУТБОЛУ

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