Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році

Неймар вступив у суперечку з уболівальниками та персоналом «Ремо»

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар посварився з уболівальниками «Ремо» після матчу 1/8 фіналу Кубка Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

«Сантос» здобув перемогу у виїзній зустрічі проти «Ремо» з рахунком 1:0 і пройшов далі (перший матч – 0:0).

Після матчу в підтрибунному приміщенні Неймар вступив у суперечку з уболівальниками та персоналом домашньої команди. У підсумку, конфлікт ледь не завершився бійкою.

🚨| Neymar Jr was PROVOKING Remo fans, staff, board and players by chanting: "ELIMINATED! ELIMINATED!" pic.twitter.com/OBy4FAneT6 — Kalshi FC (@KalshiFC) — Kalshi FC (@KalshiFC) August 5, 2026

Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році, його контракт діє до кінця грудня поточного року.

Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Він забив 80 голів за 130 матчів на національному рівні. У складі збірної Бразилії Неймар виграв Олімпіаду (2016 рік) та завоював Кубок конфедерацій (2013 рік).

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