Неймар ледь не побився з уболівальниками «Ремо» після гри Кубка Бразилії
Неймар вступив у суперечку з уболівальниками та персоналом «Ремо»
Нападник бразильського «Сантоса» Неймар посварився з уболівальниками «Ремо» після матчу 1/8 фіналу Кубка Бразилії. Про це повідомляє «Главком».
«Сантос» здобув перемогу у виїзній зустрічі проти «Ремо» з рахунком 1:0 і пройшов далі (перший матч – 0:0).
Після матчу в підтрибунному приміщенні Неймар вступив у суперечку з уболівальниками та персоналом домашньої команди. У підсумку, конфлікт ледь не завершився бійкою.
🚨| Neymar Jr was PROVOKING Remo fans, staff, board and players by chanting: "ELIMINATED! ELIMINATED!" pic.twitter.com/OBy4FAneT6— Kalshi FC (@KalshiFC) August 5, 2026
Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році, його контракт діє до кінця грудня поточного року.
Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Він забив 80 голів за 130 матчів на національному рівні. У складі збірної Бразилії Неймар виграв Олімпіаду (2016 рік) та завоював Кубок конфедерацій (2013 рік).
Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.
Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.
Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:
- 1927 рік – заснування клубу
- 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
- сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
- 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
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