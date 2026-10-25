Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Неймар отримав червону картку за «правилом Вінісіуса» та поліз у бійку з легендою

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Неймар отримав червону картку за «правилом Вінісіуса» та поліз у бійку з легендою
Неймар забув про суддівське нововведення
фото: EFE

Зірковий бразилець втратив контроль над емоціями

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар влаштував скандальне шоу в поєдинку проти «Баїї» (1:1) у 32-му турі місцевої Серії A. Про це повідомляє «Главком».

Ветеран вийшов у старті «риб». У першому таймі він отримав жовту картку за неспортивну поведінку. Хавбек «Баїї» Родріго Нестор грубо зіграв проти Неймара, той жбурнув у суперника м'ячем, а кривдник зірки картинно впав.

Конфлікт між футболістами продовжив тліти. Зрештою, під кінець поєдинку Неймар залишив «Сантос» у меншості. Він продовжив вчити Нестора уму-розуму та в якийсь момент прикрив рот рукою. Хавбек побіг до арбітра поскаржитися на заборонений трюк і після перегляду відеоповтору рефері вилучив Неймара.

Тепер досвідчений нападник уже не стримувався. Він спробував з'ясувати взаємини з опонентом по-чоловічому. А коли штовханина обох команд нічим не завершилася, пішов із поля. Щоправда, дорогою штовхнув головного тренера «Баїї» – легендарного воротаря-бомбардира Рожеріо Сені.

Неймар гарантовано пропустить наступний матч «Сантоса». Окрім того, нападнику загрожує додаткова дискваліфікація за неспортивну поведінку щодо суперників. У графіку «риб» залишається шість матчів до кінця сезону.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Читайте також:

Теги: Неймар футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лука Мейрелліш (другий ліворуч) приймає вітання Бруніньйо
Дует із «Шахтаря» голами доклався до чергової перемоги молодіжної збірної Бразилії
4 жовтня, 22:07
Неймар зосередиться на виступах за клуб
Неймар оголосив про завершення кар'єри в збірній Бразилії
6 липня, 17:57
Лусіано Родрігес (у центрі) опинився ні в сих ні в тих
Дівчина новачка бразильського гранда «відправила» футболіста до френдзони на презентації
9 серпня, 21:23
Ренату Санчеш не реалізувався повністю
Бразильські гранди конкурують за чемпіона Європи-2016 – ЗМІ
8 жовтня, 16:16
Марлос отримав громадянство України
«Жив би в Україні, якби не війна». Екскапітан «Шахтаря» знайшов українця серед бразильців донеччан
8 вересня, 20:59
Хакім Зієш поїхав до Латинської Америки
Переможець Ліги чемпіонів із «Челсі» перебрався в чемпіонат Бразилії
10 вересня, 19:46
Луїш Каштру став безробітним
Екстренер «Шахтаря» залишився без роботи в Бразилії
15 вересня, 14:54
Тіте повернувся до футбольних справ
Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині
17 вересня, 10:27
Бруніньйо щойно відкрив рахунок у протистоянні
Новачок «Шахтаря» голом доклався до розгромної перемоги молодіжної збірної Бразилії
29 вересня, 12:24

Футбол

Де Дзербі встановив нетиповий тренерський рекорд у чемпіонаті Англії
Де Дзербі встановив нетиповий тренерський рекорд у чемпіонаті Англії
«Чорноморець» у більшості не дотиснув «Карпати» в Прем'єр-лізі
«Чорноморець» у більшості не дотиснув «Карпати» в Прем'єр-лізі
Неймар отримав червону картку за «правилом Вінісіуса» та поліз у бійку з легендою
Неймар отримав червону картку за «правилом Вінісіуса» та поліз у бійку з легендою
Лунін несподівано отримав нагоду зіграти в Ель Класіко проти «Барселони»
Лунін несподівано отримав нагоду зіграти в Ель Класіко проти «Барселони»
Зубков відзначився яскравим дебютним голом за АЕК у чемпіонаті Греції
Зубков відзначився яскравим дебютним голом за АЕК у чемпіонаті Греції
Запалив у Сегунді: Ванат відзначився хет-триком за «Жирону»
Запалив у Сегунді: Ванат відзначився хет-триком за «Жирону»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
59K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
53K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua