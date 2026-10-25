Неймар отримав червону картку за «правилом Вінісіуса» та поліз у бійку з легендою

Зірковий бразилець втратив контроль над емоціями

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар влаштував скандальне шоу в поєдинку проти «Баїї» (1:1) у 32-му турі місцевої Серії A. Про це повідомляє «Главком».

Ветеран вийшов у старті «риб». У першому таймі він отримав жовту картку за неспортивну поведінку. Хавбек «Баїї» Родріго Нестор грубо зіграв проти Неймара, той жбурнув у суперника м'ячем, а кривдник зірки картинно впав.

Конфлікт між футболістами продовжив тліти. Зрештою, під кінець поєдинку Неймар залишив «Сантос» у меншості. Він продовжив вчити Нестора уму-розуму та в якийсь момент прикрив рот рукою. Хавбек побіг до арбітра поскаржитися на заборонений трюк і після перегляду відеоповтору рефері вилучив Неймара.

Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. #futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo) — ge (@geglobo) October 25, 2026

Тепер досвідчений нападник уже не стримувався. Він спробував з'ясувати взаємини з опонентом по-чоловічому. А коли штовханина обох команд нічим не завершилася, пішов із поля. Щоправда, дорогою штовхнув головного тренера «Баїї» – легендарного воротаря-бомбардира Рожеріо Сені.

NEYMAR EMPURRA ROGÉRIO CENI! 😳🚨 A discussão esquentou durante o confronto, e Neymar acabou empurrando Rogério Ceni em meio à confusão! O lance aconteceu após jogadores reclamarem de uma possível falta de Marcos Victor no camisa 10 do Santos. 👀⚽ *Contém legenda automática. #BrasileiraoNoSportv #Santos #Neymar #RogérioCeni #Futebol — sportv (@sportv) — sportv (@sportv) October 25, 2026

Неймар гарантовано пропустить наступний матч «Сантоса». Окрім того, нападнику загрожує додаткова дискваліфікація за неспортивну поведінку щодо суперників. У графіку «риб» залишається шість матчів до кінця сезону.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.