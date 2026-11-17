Експівзахисник лондонського «Тоттенгема», італійського «Наполі» та низки інших команд Тангі Ндомбеле відхилив пропозицію казанського «Рубіна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport24.

Спершу сторони домовилися про піврічний контракт із опцією продовження ще на сезон. У січні-червні хавбек мав заробити орієнтовно 400 тисяч євро. У разі пролонгації угоди зарплата Ндомбеле зросла би вдвічі.

Утім, перепоною для підписання контракту стало питання розрахунків. Француз відмовився отримувати виплати в рублях. Натомість його представники вимагали переказувати кошти через банк в ОАЕ. «Рубін» запропонував перераховувати зарплату через китайську фінустанову, але й цю схему посередники відхилили.

Ндомбеле залишається без клубу з літа. У минулому сезоні він захищав кольори французької «Ніцци». Статистика центрхава – 13 матчів, один асист. Раніше француз був чемпіоном Італії та Туреччини.

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Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.