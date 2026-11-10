Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
У 2014 році, після анексії Криму, УЄФА заборонив РФС допускати кримські команди до професійних змагань

Фейковий «Севастополь» може отримати професійний статус у російському футболі

Російський футбольний союз ризикує втратити членство в УЄФА і ФІФА через участь клубів з окупованих українських регіонів в професійних турнірах. Як інформує «Главком», про це повідомляє пропагандист Іван Карпов.

Ситуація загострилася після завершення фіналу чотирьох переможців груп Другої ліги Б, який проходив у Москві з 6 по 8 листопада. Переможцем змагань став тамбовський «Спартак», але право на підвищення у класі отримали всі учасники турніру. Серед них опинилися «Муром», фейковий «Севастополь» та дзержинський «Хімік».

Ще у 2014 році, після анексії Криму, УЄФА заборонив РФС допускати кримські команди до професійних змагань. Після цього рішення дивізіон Б Другої ліги зробили аматорським турніром. Однак тепер у дивізіон А може вийти «Севастополь». 

Як зазначає Карпов, РФС обговорює три можливі варіанти. Перший – передати всю Другу лігу під управління ФНЛ. Другий – зберегти дивізіон А у структурі РФС, але доручити ФНЛ формувати склад його учасників. Третій – перевести дивізіон А, зокрема групи «Золото» та «Срібло», у напіваматорський статус.

Ще один можливий вихід – відмовити «Севастополю» у підвищенні через невідповідність ліцензійним вимогам. Однак тоді право на перехід у дивізіон А отримає фейковий донецький «Шахтар», який посів друге місце. Якщо ж аналогічні претензії виникнуть і щодо нього, це може спровокувати скандал у РФ

Очікується, що РФС визначиться з подальшими діями на початку грудня.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Севастополь футбол Крим росія УЄФА ФІФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ковентрі» провів найкращий для себе матч у 21 столітті за назвичайним показником
Друга поспіль поразка «Сіті» та історія для «Ковентрі»: результати дев'ятого туру АПЛ 2026/27
3 листопада, 18:37
Лубінець розповів, чого вдалося досягти під час переговорів щодо Олешок
Лубінець відреагував на чутки про перебування в Росії
29 жовтня, 15:30
Арда Туран взяв участь у післяматчевій пресконференції після перемоги в 1/8 фіналу Кубка України
Головний тренер «Шахтаря» розповів, наскільки важко поєднувати єврокубки з матчами в Україні Реклама
28 жовтня, 07:45
Україна запроваджує локальний режим припинення вогню для гуманітарної операції в окупованих Олешках
Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку
26 жовтня, 21:25
Президент наголосив, що після припинення вогню Україна звертатиметься до США та європейських партнерів по гарантії безпеки
Зеленський відповів, чи погодиться Україна на втрату територій заради припинення війни
22 жовтня, 21:30
Потепління змінює умови в Арктиці та відкриває нові можливості для судноплавства
Росія й Китай посилили вплив в Арктиці: Європа готує відповідь
20 жовтня, 02:26
Ілля Забарний з одноклубниками виходить на поєдинок
Забарний дебютним у сезоні голом надихнув ПСЖ на вольову перемогу в Лізі 1
17 жовтня, 20:22
Колишній російський офіцер Лев Ступніков нині воює на боці України
Російський офіцер допоміг ЗСУ ліквідувати понад 300 окупантів
17 жовтня, 09:46
За словами фон дер Ляєн, Росія застрягла на полі бою й атакує цивільних далеко позаду лінії фронту
Війна в Україні вступила в нову, похмурішу фазу – Урсула фон дер Ляєн
11 жовтня, 21:57

Футбол

ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»
Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua