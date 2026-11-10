У 2014 році, після анексії Криму, УЄФА заборонив РФС допускати кримські команди до професійних змагань

Фейковий «Севастополь» може отримати професійний статус у російському футболі

Російський футбольний союз ризикує втратити членство в УЄФА і ФІФА через участь клубів з окупованих українських регіонів в професійних турнірах. Як інформує «Главком», про це повідомляє пропагандист Іван Карпов.

Ситуація загострилася після завершення фіналу чотирьох переможців груп Другої ліги Б, який проходив у Москві з 6 по 8 листопада. Переможцем змагань став тамбовський «Спартак», але право на підвищення у класі отримали всі учасники турніру. Серед них опинилися «Муром», фейковий «Севастополь» та дзержинський «Хімік».

Ще у 2014 році, після анексії Криму, УЄФА заборонив РФС допускати кримські команди до професійних змагань. Після цього рішення дивізіон Б Другої ліги зробили аматорським турніром. Однак тепер у дивізіон А може вийти «Севастополь».

Як зазначає Карпов, РФС обговорює три можливі варіанти. Перший – передати всю Другу лігу під управління ФНЛ. Другий – зберегти дивізіон А у структурі РФС, але доручити ФНЛ формувати склад його учасників. Третій – перевести дивізіон А, зокрема групи «Золото» та «Срібло», у напіваматорський статус.

Ще один можливий вихід – відмовити «Севастополю» у підвищенні через невідповідність ліцензійним вимогам. Однак тоді право на перехід у дивізіон А отримає фейковий донецький «Шахтар», який посів друге місце. Якщо ж аналогічні претензії виникнуть і щодо нього, це може спровокувати скандал у РФ

Очікується, що РФС визначиться з подальшими діями на початку грудня.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.