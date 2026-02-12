Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії

Очільник європейського футболу підтвердив збереження статус-кво в питанні бану російських команд

Президент УЄФА Александер Чеферін відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно про необхідність зняття заборони на виступи росіян на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

«Зазвичай я не хочу коментувати слова інших, але це запитання очікуване. Я переглянув, що сказав Інфантіно. Мені здається, що історію безпідставно перебільшили. Інфантіно сказав, що ненависті занадто багато. Він заявив, що питання треба вивчити – звичайно, все треба вивчати. Він говорив про молодь, дітей, які рано чи пізно повинні почати грати», – розповів Чеферін.

За словами функціонера, він багато разів озвучував позицію УЄФА. Водночас очільник організації закликав не ображати когось за альтернативні думки.

«Позиція УЄФА зрозуміла, вона не змінилася. Але ми щодня все вивчаємо. Світ змінюється так швидко, що складно встигати слідкувати за всім. Тож побачимо, що буде в майбутньому. Я не можу коментувати дії ФІФА чи якихось урядів», – додав Чеферін.

Президент ФІФА в недавньому інтерв'ю заявив, що організація повинна розглянути зняття бану з російських команд. Мовляв, їхнє усунення від міжнародних змагань було помилкою.

У відповідь президент УАФ Андрій Шевченко запланував зустріч із Інфантіно. Водночас асоціація комунікувала з представниками міжнародної федерації на різних рівнях. Як наслідок, Рада ФІФА наразі не розглядає питання повернення російських команд.