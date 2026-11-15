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Одна з найбідніших країн світу запросила Росію до себе на футбольний турнір

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Одна з найбідніших країн світу запросила Росію до себе на футбольний турнір
Збірну Росії з футболу може очікувати візит до Ефіопії

Росія може зіграти на Peace Cup Feva 2027

Організатори футбольного турніру Peace Cup Feva 2027 направили Російському футбольному союзу офіційну пропозицію щодо участі збірної Росії у змаганні, яке має пройти з 3 по 13 червня 2027 року в Ефіопії. Про це інформує «Главком».

Турнір планується провести за участю восьми національних збірних: шести африканських та двох запрошених команд з інших конфедерацій. 

Вісім збірних планується поділити на дві групи по чотири команди. Організатори передбачають формат плейоф, при цьому кожна команда проведе від двох до трьох матчів із перервою не менше 48 годин.

Переможець турніру отримає $75 тисяч призових.

Варто зазначити, що Ефіопія належить до країн із низьким рівнем доходу. Значна частина населення живе в умовах бідності, а економіка країни значною мірою залежить від сільського господарства. Ситуацію ускладнюють збройні конфлікти, посухи, продовольча нестабільність та інші гуманітарні проблеми.

За оцінками Світового банку, у 2025 році ВВП на душу населення Ефіопії становив близько $979. Це один із найнижчих показників у світі.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Африка росія футбол

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