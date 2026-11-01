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Захисники України знищили на фронті російського мініфутболіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Захисники України знищили на фронті російського мініфутболіста
Останньою командою у кар'єрі Коноваленка став клуб Wolf (Обнінськ)

Окупант Іван Коноваленко був ліквідований Силами оборони 15 жовтня 2026 року

ЗСУ ліквідували російського окупанта Івана Коноваленка. Про це повідомляє «Главком».

Іван Коноваленко народився 24 червня 1995 року. На аматорському рівні грав на турнірах з мініфутболу у місті Обнінськ (Калузька область, РФ). Зокрема, здобував титул чемпіона Обнінська з мініфутболу.

Останньою командою у кар'єрі Коноваленка став клуб Wolf (Обнінськ).

Пізніше Коноваленко долучився до злочинної війни Росії проти України. Був ліквідований Силами оборони 15 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта – багаторазового чемпіона Росії, володаря Кубка світу та учасника Олімпійських ігор велогонщика Сергія Кучерова.

Федерація велосипедного спорту Росії повідомила, що окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня.

Він був одним із лідерів національної команди Росії, брав участь в Олімпіадах у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік). Кучеров неодноразово ставав чемпіоном Росії в індивідуальному та командному спринті.

Він також завойовував нагороди світових кубкових серій у Німеччині, Китаї та Москві та входив до топ-6 на чемпіонатах світу.

Теги: окупанти спорт війна смерть футзал

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