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Колишній віцепрезидент ФІФА заявив, що він вже не доживе до гри між Росією та Україною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Колишній віцепрезидент ФІФА заявив, що він вже не доживе до гри між Росією та Україною
В'ячеслав Колосков був президентом Російського футбольного союзу та віцепрезидентом ФІФА

В'ячеслав Колосков: Матчу України та Росії не буде й дуже довго

Колишній віцепрезидент ФІФА та почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заявив, що він вже не доживе до гри між футбольними збірними Росії та України. Про це повідомляє «Главком».

«Де сильніше покоління футболістів? Українське покоління, щиро кажучи, Блохіна не бачило. Навіть не можу сказати, які там футболісти, де вони грають та чим займаються. Та й критеріїв немає. Головне – зустріч на футбольному полі, тоді буде ясно, де сильніші футболісти: у Росії чи в Україні.

А критерій кількості футболістів за кордоном не є остаточним. Ти можеш грати за кордоном та програти футболістам, які грають усередині країни. Єдиний критерій – очна зустріч.

Матчу України та Росії не буде й дуже довго. Навіщо безглуздо молоти язиком? Мені зараз 85 років. Можу так сказати: до матчу Росії та України не доживу. Цього не буде цього ніколи, тому чого фантазувати?» – сказав Колосков.

В'ячеслав Колосков народився 15 червня 1941 у Москві.

Був президентом Російського футбольного союзу (1992-2005 роки), віцепрезидентом ФІФА (1980-1996 роки), є почесним президентом Російського Футбольного Союзу.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол

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