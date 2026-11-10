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Світове регбі розглянуло зняття санкцій з Росії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світове регбі розглянуло зняття санкцій з Росії
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фото: пропагандистські медіа

Чергова міжнародна федерація ухвалила рішення щодо представників країни-агресорки

Керівна в світі регбі організація World Rugby зберегла санкції щодо російських спортсменів на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НОК України.

Ані Світове регбі, ані Регбі Європи не знайшли підстав для зняття обмежень з росіян. Обидві федерації проінформували керівництво вітчизняного регбі про збереження санкцій. Бан для російських команд запровадили після повномасштабного вторгнення РФ до України.

«World Rugby у відповіді на звернення Української асоціації регбі повідомила, що після розгляду рішення Міжнародного олімпійського комітету від 7 липня 2026 року не виявлено суттєвих змін в обставинах, які б обґрунтовували перегляд позиції щодо відновлення членства Регбійного союзу Росії. Відповідне питання й надалі перебуватиме на постійному розгляді організації», – ідеться в заяві НОК України.

Паралельно президент Регбі Європи Янхейн Пітерсе окремо звернувся до керівників усіх регбійних федерацій. У зверненні він наголосив, що рішення про призупинення членства Регбійного союзу Росії залишається чинним. У 2022 році Регбі Європи викинув росіян зі змагань посеред Чемпіонату Європи.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.

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Теги: регбі російські спортсмени

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