ПСЖ готовий продати Забарного вже взимку – ЗМІ

Луїс Енріке очікував більше від Забарного у ПСЖ

Французький ПСЖ розглядає можливість продажу українського захисника Іллі Забарного під час зимового трансферного вікна через непереконливі виступи за команду. Про це повідомляє французький портал Foot01, інформує «Главком».

Сумніви ПСЖ у Забарному

За інформацією видання, головний тренер парижан Луїс Енріке раніше підтримував українця та розраховував на його прогрес. Однак виступи Забарного на початку сезону 2026/27 нібито посилили сумніви щодо його перспектив у команді. Французький клуб може попрощатися із захисником уже в січні, якщо ситуація не зміниться.

Забарний приєднався до ПСЖ влітку 2025 року після тривалих переговорів із «Борнмутом». Трансфер українця обійшовся парижанам приблизно у 70 млн євро.

ПСЖ шукає заміну українцю

Французький клуб уже нібито працює над посиленням оборони. За даними видання, тренерський штаб потребує ще одного центрального захисника, який дозволив би давати відпочинок Маркіньйосу та Вільяну Пачо. Забарний, як стверджує джерело, поки не зміг переконати тренера, що здатний стабільно виконувати цю роль.

Серед потенційних кандидатів на заміну українцю називають іспанця Марка Пубіля, який може зіграти як у центрі оборони, так і на правому фланзі. Це дозволило б також розвантажити Ашрафа Хакімі.

Щодо Забарного, то англійські клуби можуть повернути Забарного до АПЛ. Там він уже виступав за «Борнмут», тому повернення до чемпіонату Англії не мало б супроводжуватися тривалою адаптацією.

Водночас потенційним покупцям, імовірно, доведеться заплатити значно менше, ніж свого часу витратив ПСЖ.

Нагадаємо, що оборонець національної команди України Ілля Забарний поділився особливостями роботи з новим тренерським штабом на чолі з Андреа Мальдерою.