ПСЖ розкрив стан травмованого лідера команди

Тренерський штаб отримав інформацію від клубних медиків

Оборонець французького «Парі Сен-Жермен» Ашраф Хакімі зазнав незначної травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Марокканець ушкодив стегно в першому таймі поєдинку французької Ліги 1 проти «Бреста» (1:0). Провідний виконавець не зміг продовжити матч. Утім, важкої травми правої ноги Хакімі зумів уникнути.

У прийдешні дні оборонець перебуватиме під наглядом клубних лікарів. Далі на Хакімі чекатиме повторне обстеження. Якщо зірка не відчуватиме дискомфорт, то повернеться до тренувань з командою.

Хакімі в нинішньому сезоні провів сім поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями оборонець наразі не відзначився. Контракт марокканця з ПСЖ розрахований до літа 2029 року.

До слова, Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1 після помилки в Лізі чемпіонів. Із українцем така ситуація сталася вперше в сезоні. Щоправда, зіграв оборонець лише два матчі.

Нагадаємо, раніше ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016 Ренату Санчешем. На контракті хавбек перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю».