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Президент ПСЖ опинився під слідством прокуратури Парижа

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Президент ПСЖ опинився під слідством прокуратури Парижа
Нассер Аль-Хелаїфі міг допомогти власній компанії
фото: EFE

Функціонер отримав проблеми з правоохоронцями

Паризька прокуратура запідозрила президента французького «Парі Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаїфі в конфлікті інтересів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Справа стосується продажу телевізійних прав Ліги 1 у 2024 році. Очільника ПСЖ підозрюють у використанні службового становища в особистих інтересах. На той час він паралельно обіймав посади президента гранда, очільника beIN Media Group і члена ради директорів Професіональної футбольної ліги.

Слідство перевірить, чи Аль-Хелаїфі намагався вплинути на керівництво ліги, щоб права на трансляцію матчів отримала його група beIN Sports. Розслідуванням займеться фінансова антикорупційна бригада Франції. Ініціювала перевірку антикорупційна організація Anticor.

ПФЛ Франції у 2024 році замість передачі прав власному телеканалу підписала контракт із DAZN та beIN Sports. Британська платформа мала транслювати вісім поєдинків кожного туру, а катарський сервіс – лише одного. Утім, після першого сезону DAZN припинила співпрацю.

До слова, Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1 після помилки в Лізі чемпіонів. Із українцем така ситуація сталася вперше в сезоні. Щоправда, зіграв оборонець лише два матчі.

Нагадаємо, раніше ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016 Ренату Санчешем. На контракті хавбек перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Ліга 1

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