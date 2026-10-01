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Забарний виділив сильні якості збірної Північної Ірландії перед матчем Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Забарний виділив сильні якості збірної Північної Ірландії перед матчем Ліги націй
Ілля Забарний поспілкувався з журналістами
фото: УАФ

Лідер оборони «синьо-жовтих» оцінив потенціал суперника

Центрбек національної команди України Ілля Забарний взяв участь в пресконференції перед поєдинком чергового туру Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Оборонець поділився думками про рівень збірної Північної Ірландії. На його думку, «синьо-жовтим» потрібно буде нав'язати супернику свій стиль. Забарний переконаний, що на перший план вийде фізична готовність.

«На мою думку, це хороша, збалансована команда. Важко забивати в нашій групі. Як ми бачимо, голів обмаль. Але Північна Ірландія створює чимало. Це футбол – іноді заходить, інколи ні. Наше завдання – зупинити суперника. Я знаю, що вони будуть тиснути, адже вони робили це дуже добре. Вони грають низьким блоком, компактно», – заявив легіонер.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня в словацькій Трнаві. Прийме поєдинок Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 19 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

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Теги: футбол Збірна України Ліга націй Ілля Забарний

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