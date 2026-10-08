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ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії
У складі ПСЖ є росіянин Матвій Сафонов
фото: Інстаграм ПСЖ

Згадка про матч росіянин дуже не сподобалася українським вболівальникам французького гранда

Паризький ПСЖ опинився в центрі критики після того, як прорекламував товариський матч збірної Росії проти Нігерії. Про це повідомляє «Главком»

6 жовтня французький клуб опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі анонс двох поєдинків на одній картинці: Росія – Нігерія та Хорватія – Іспанія. Ба більше, клуб також згадав, що товариський матч росіян та нігерійців проходитиме у Нижньому Новгороді. Це викликало бурхливу реакцію користувачів. Особливо гостро на публікацію відреагували українці, які нагадали ПСЖ, що Росія продовжує повномасштабну війну проти України, а її збірна через санкції не бере участі в офіційних міжнародних змаганнях.

Водночас така публікація знайшла чимало прихильників серед російської аудиторії. У коментарях з'явилося багато повідомлень на підтримку збірної Росії та воротаря ПСЖ Матвія Сафонова. Зокрема, російський транслятор Оkko подякував французькому клубу за підтримку. Інші російські користувачі вихваляли Сафонова та намагалися кепкувати з українців. У відповідь українські вболівальники залишали гнівні коментарі та критикували ПСЖ за фактичну безкоштовну рекламу команди країни-агресора.

Додаткового резонансу ситуації надає те, що в складі самого ПСЖ виступає українець Ілля Забарний. Його одноклубником є росіянин Сафонов, однак український захисник демонстративно уникає спілкування з росіянином поза необхідною взаємодією на полі. При цьому Сафонов залишився поза заявкою на матч Росії проти Нігерії, який завершився нічиєю 3:3. Росіяни вели з рахунком 3:1, але не змогли втримати перевагу. 

Нагадаємо, що голкіпер ПСЖ Сафонов разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії. Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Теги: росія Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен футбол

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