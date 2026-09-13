Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забарний після помилки в Лізі чемпіонів не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Забарний після помилки в Лізі чемпіонів не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1
Ілля Забарний опинився поза обоймою гранда
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Тренерський штаб вирішив покарати українського центрбека

Оборонець збірної України Ілля Забарний пропустить прийдешній поєдинок «Парі Сен-Жермен» у чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Українець вперше в сезоні не потрапив до заявки гранда. Парижани в неділю протистоятимуть «Бресту» в 4-му турі Ліги 1. Забарний обмежиться роллю глядача.

Посеред тижня оборонець провів 90 хвилин проти братиславського «Слована» (6:1) в основному раунді Ліги чемпіонів. Чемпіон Словаччини оформив м'яч престижу після помилки Забарного в обороні. Вочевидь, керманич ПСЖ Луїс Енріке вирішив струсонути центрбека показовим кадровим рішенням.

Забарний у нинішньому сезоні зіграв лише два матчі в усіх турнірах. Ще в чотирьох поєдинках французького гранда він просидів усі 90 хвилин на лаві запасних. Статистика в минулій кампанії – 37 матчів загалом, один гол.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

Читайте також:

Теги: Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен Ліга 1 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іманоль Альгуасіль повернувся до роботи
Легіонер футбольної збірної України отримав нового тренера
10 вересня, 18:27
Михайло Мудрик навряд допоможе «синьо-жовтим»
Погані новини для збірної України. Мудрик травмувався на тренуванні «Тоттенгема»
9 вересня, 20:44
Марлос отримав громадянство України
«Жив би в Україні, якби не війна». Екскапітан «Шахтаря» знайшов українця серед бразильців донеччан
8 вересня, 20:59
Віктор Циганков у літнє трансферне вікно перейшов до «Аякса» з «Жирони»
«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
Вчора, 23:48
Іван Желізко виступатиме в болгарській першості
Експівзахисник молодіжної збірної України змінив прописку в Європі за 4 млн євро
7 вересня, 14:25
Артем Довбик перервав безгольову серію
Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль
6 вересня, 21:30
Роман Яремчук у футболці національної команди України
Форвард збірної України відхилив пропозицію з Кіпру – ЗМІ
6 вересня, 15:24
Богдан Оличенко прагне потрапити до першої команди
Українець Оличенко оформив розкішний гол із кутового за дубль «Баварії»
6 вересня, 14:28
Усман Дембеле торік переміг у голосуванні
Дембеле, Мессі та ще 28 футболістів стали номінантами на «Золотий м'яч-2026»
8 вересня, 18:45

Новини

Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань
Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань
«Манчестер Сіті» в меншості переграв у дербі «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
«Манчестер Сіті» в меншості переграв у дербі «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
«Зоря» не втримала перемогу над «Буковиною» у Прем'єр-лізі
«Зоря» не втримала перемогу над «Буковиною» у Прем'єр-лізі
Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
Антонеллі виграв перший в історії Гран-прі Іспанії Формули-1 на вулицях Мадрида
Антонеллі виграв перший в історії Гран-прі Іспанії Формули-1 на вулицях Мадрида
«Полісся» завдало «Лівому Берегу» першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги
«Полісся» завдало «Лівому Берегу» першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
103K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Сьогодні, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua