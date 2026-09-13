Забарний після помилки в Лізі чемпіонів не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1

Тренерський штаб вирішив покарати українського центрбека

Оборонець збірної України Ілля Забарний пропустить прийдешній поєдинок «Парі Сен-Жермен» у чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Українець вперше в сезоні не потрапив до заявки гранда. Парижани в неділю протистоятимуть «Бресту» в 4-му турі Ліги 1. Забарний обмежиться роллю глядача.

Посеред тижня оборонець провів 90 хвилин проти братиславського «Слована» (6:1) в основному раунді Ліги чемпіонів. Чемпіон Словаччини оформив м'яч престижу після помилки Забарного в обороні. Вочевидь, керманич ПСЖ Луїс Енріке вирішив струсонути центрбека показовим кадровим рішенням.

Забарний у нинішньому сезоні зіграв лише два матчі в усіх турнірах. Ще в чотирьох поєдинках французького гранда він просидів усі 90 хвилин на лаві запасних. Статистика в минулій кампанії – 37 матчів загалом, один гол.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».