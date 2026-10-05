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Голкіпер ПСЖ разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Голкіпер ПСЖ разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії
Матвій Сафонов (крайній праворуч) є амбасадором «ЕкоНиви»

Матвій Сафонов долучився до скандальної події

Голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива». Про це повідомляє «Главком».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: ФК Парі Сен-Жермен футбол Ангеліна Мельникова спорт

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