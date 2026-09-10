У Франції розкритикували Забарного після матчу зі «Слованом»

Український захисник отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців «ПСЖ»

Видання L'Equipe оцінило гру українського захисника «ПСЖ» Іллі Забарного у поєдинку основного раунду Лги чемпіонів зі «Слованом». Про це повідомляє «Главком».

Матч завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 6:1.

Єдиний гол братиславська команда забила після помилки Забарного, якого обіграв Самку Камара, після чого забив гол. За підсумками матчу українець отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців «ПСЖ» – три бали.

Найкращим гравцем було визнано Усмана дембеле, на рахунку якого два голи та два асисти.

«ПСЖ» здобув першу перемогу за п'ять матчів. До цього парижани поступились «Лансу» у матчі за Суперкубок Франції (0:1), а також тричі втратили очки у Лізі 1: 2:2 з «Ренном» та «Ліллем» та поразка від «Монако» з рахунком 1:2.

Для Іллі Забарного це був другий вихід на поле цього сезону, результативними діями українець не відзначився.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик вибув на два місяці через травму, отриману на тренуванні.