Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Франції розкритикували Забарного після матчу зі «Слованом»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
У Франції розкритикували Забарного після матчу зі «Слованом»
Ілля Забарний завоював дві Ліги чемпіонів у складі Ліги чемпіонів
фото: Instagram Іллі Забарного

Український захисник отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців «ПСЖ»

Видання L'Equipe оцінило гру українського захисника «ПСЖ» Іллі Забарного у поєдинку основного раунду Лги чемпіонів зі «Слованом». Про це повідомляє «Главком».

Матч завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 6:1.

Єдиний гол братиславська команда забила після помилки Забарного, якого обіграв Самку Камара, після чого забив гол. За підсумками матчу українець отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців «ПСЖ» – три бали.

Найкращим гравцем було визнано Усмана дембеле, на рахунку якого два голи та два асисти.

«ПСЖ» здобув першу перемогу за п'ять матчів. До цього парижани поступились «Лансу» у матчі за Суперкубок Франції (0:1), а також тричі втратили очки у Лізі 1: 2:2 з «Ренном» та «Ліллем» та поразка від «Монако» з рахунком 1:2.

Для Іллі Забарного це був другий вихід на поле цього сезону, результативними діями українець не відзначився.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик вибув на два місяці через травму, отриману на тренуванні.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерлінг Голанд під час флешінтерв'ю поділився думками щодо свого одноклубника
Голанд жартома насварив юного новачка «Ман Сіті» після перемоги у Лізі чемпіонів
9 вересня, 17:04
Рішарлісон попив горщики з менеджментом лондонців
«Тоттенгем» Мудрика несподівано прибрав із заявки зіркового форварда
4 вересня, 16:48
Руслан Маліновський влітку приєднався до «Трабзонспора»
Маліновський та Батагов не зіграють з «Зенітом» у Росії
3 вересня, 15:51
Михайло Мудрик перебрався з «Челсі» до «Тоттенгема»
Британський журналіст пояснив, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса»
2 вересня, 15:35
Онест Аханор чекатиме рік на дебют за «синіх»
«Челсі» оформив відкладений трансфер дебютанта збірної Італії
1 вересня, 15:20
У Лондоні гірники зустрінуться з «Реалом», «Спортінгом», «Фенербахче» й АЕКом
Від Лісабона до Стамбула. Експрес-презентація суперників «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
28 серпня, 15:13
Омар Мармуш перейшов з «Манчестер Сіті» до «Тоттенгема»
Нападник «Манчестер Сіті» перейшов до іншого клубу АПЛ
27 серпня, 17:54
Понад 57 тис. голосів було віддано у процесі формування символічної збірної
УАФ оприлюднила символічну збірну України з футболу за 35 років Незалежності
18 серпня, 12:07
Програма табору поєднала спорт, відпочинок і нові знайомства між дітьми
УАФ організувала тренувальний табір для дітей з ампутаціями кінцівок (фото)
16 серпня, 10:56

Новини

Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua