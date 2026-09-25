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Збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй
Північна Ірландія стартувала у Лізі націй з перемоги
фото: пресслужба ФФПІ

Дві команди є суперниками збірної України

25 вересня відбувся матч першого туру группового етапу Ліги націй між збірними грузії на Північної Ірландії. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Тбілісі. Грузія та Північна Ірландія є суперниками збірної України по Лізі націй, також у квартеті з ними знаходиться Угорщина. Матч синьо-жовтих з угорцями стартує о 21:45 за Києвом.

Усі цікаві команди подарували у другому таймі: на 65-й хвилині лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті. Після цього матч продовжував йти до нічиєї, аж раптом на дев'ятій доданій хвилині Ші Чарльз приніс перемогу Північній Ірландії своїм точним ударом.

Ліга Націй. Группа B2. Перший тур

Грузія Північна Ірландія 0:1

  • Гол: Чарльз, 90+9

До слова, раніше було оприлюднено стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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